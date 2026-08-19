שירות בתי הסוהר ביצע השבוע מבצע רחב היקף נגד גורמים המזוהים עם ארגוני פשיעה, במסגרת פעילות משולבת שהתקיימה במקביל בתוך מתקני הכליאה ובזירת הפיקוח מחוץ לחומות. המבצע כלל פשיטות על אסירים במתקני כליאה במחוזות מרכז וצפון, לצד פעילות אכיפה ממוקדת נגד מפוקחים באיזוק אלקטרוני.

במסגרת הפעילות הרחבה פעלו כוחות מיחידת העלית 'מצדה', ימ"ר בתי הסוהר, 'נחשון', ימ"ז, מלמ"כ, מערכי הבילוש ולוחמי הכליאה. במקביל, ביצעה יחידת 'מעוז' באגף חלופות הכליאה והפיקוח פעילות אכיפה ממוקדת נגד שישה מפוקחים באיזוק אלקטרוני המזוהים עם גורמי פשיעה.

במהלך החיפושים במתקני הכליאה אותרו ונתפסו אמצעים וחומרים אסורים רבים. בין הממצאים: חומר החשוד כסם, מספר דוקרנים מאולתרים וכדורים רפואיים. כלל הממצאים הועברו להמשך בדיקה וטיפול בהתאם לנהלים.

הפעילות המשולבת היא חלק מהמאמץ המתמשך של שירות בתי הסוהר לצמצום יכולותיהם והשפעתם של גורמי פשיעה. המבצע מדגים את הפעלת יכולות מבצעיות, מודיעיניות ופיקוחיות הן בתוך מתקני הכליאה והן מחוצה להם.

מאבק מתמשך בארגוני הפשיעה

המבצע מתקיים על רקע מאבק ממשלתי רחב בארגוני הפשיעה בישראל. כזכור, לפני מספר חודשים התקיים דיון בוועדה לביטחון לאומי שבו הודה ראש אח"מ במשטרה, ניצב יגאל בן שלום, כי "המערכת במדינה לא בנויה לנהל משפטים של ארגוני פשיעה". בן שלום אף ציין כי "בלעדי כלים טכנולוגיים קשה למנוע פעילות עבריינית".

בשבועות האחרונים דווח על מספר פעולות משטרתיות נגד ארגוני פשיעה. בין היתר, פשטה המשטרה על מתחם מבוצר בנצרת ממנו מוכוונת פעילות פלילית של ארגון פשע, ונעצרו שמונה חשודים. במהלך הפשיטה נתפסו עשרות אלפי שקלים וציוד משטרתי מזויף.

שירות בתי הסוהר הדגיש כי ימשיך לפעול בנחישות לסיכול פעילות עבריינית, למניעת החזקת אמצעים אסורים, לאכיפת תנאי הפיקוח ולחיזוק המשילות הכליאתית והביטחון במתקני הכליאה.

הפעילות המבצעית מצטרפת למאמצים נוספים של רשויות אכיפה החוק במאבק בארגוני הפשיעה. לפני מספר חודשים אף עבר בכנסת חוק המאפשר שימוש באיזוק אלקטרוני למניעת אלימות במשפחה, כלי נוסף בארגז הכלים של רשויות האכיפה.