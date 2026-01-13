כיכר השבת
בכלא הידוע לשמצה

אחרי 496 ימים בצינוק: הישראלי שנחשד כ"שכיר חרב" נחת בארץ

יעקב הררי בן ה-72 שוחרר מהכלא הידוע לשמצה "אל-רודיאו 1" לאחר שנחטף בידי משטר מדורו • "מחווה של רצון טוב": שחרור האסירים הפוליטיים בצל המבצע האמריקני הדרמטי ללכידת הנשיא המודח • ראש הממשלה שוחח עם המשפחה: "מודה למוסד ולאנשי משרד החוץ" • כל פרטי המסע מהכלא המבודד אל החופש בישראל (בארץ, מדיני)

מתוך הסרטון של הכוחות המיוחדים בונצואלה (צילום: מתוך עמוד הטלגרם הרשמי @VenezuelaNetwork)

אנחת רווחה גדולה נרשמה היום בישראל עם נחיתתו של יעקב הררי, אזרח ישראלי-ארגנטינאי בן 72, ששוחרר לאחר שנה וחצי של מאסר מפרך ובתנאים קשים בכלא "אל-רודיאו 1" בוונצואלה. הררי, שהוחזק על ידי משטר מדורו תחת האשמת שווא כי הוא "שכיר חרב", שוחרר במסגרת גל שחרור אסירים פוליטיים במדינה הדרום-אמריקנית.

הידיעה על שחרורו דווחה לראשונה על ידי הארגון הלא-ממשלתי Foro Penal, המאמת רשימות אסירים, ואושרה מאוחר יותר על ידי נציגים דיפלומטיים. הררי שהה במעצר 496 ימים ארוכים, כאשר משפחתו ויחידות הקשר של משרד החוץ והמוסד פועלים ללא הרף בערוצים חשאיים כדי להביא לסיום הפרשה.

בצל לכידת מדורו שחרורו של הררי מגיע בעיתוי דרמטי במיוחד: על רקע לכידתו של נשיא ונצואלה, ניקולס מדורו, בידי כוחות . מדורו, המואשם יחד עם רעייתו בניהול רשת הברחות סמים בינלאומית, מנסה כעת – באמצעות ממשלתו – לשלוח "מסרי פיוס" לעבר נשיא ארה"ב דונלד טראמפ. במסגרת "מחווה של רצון טוב" זו, שוחררו 116 אסירים, וביניהם גם הררי.

שיחת הטלפון מראש הממשלה עם נחיתתו בישראל, שוחח ראש הממשלה בנימין נתניהו עם הררי ובני משפחתו. בשיחה בירך ראש הממשלה את המשפחה על סיום הסיוט ואיחל שיקום מהיר ליעקב לאחר התקופה הקשה בשבי. נתניהו ביקש להודות באופן מיוחד לאנשי משרד החוץ, לאנשי המוסד ולמתאם השבויים והנעדרים גל הירש, שליוו את האירוע הרחק מעין הציבור.

יעקב הררי, שחזר לחיק משפחתו כשהוא נרגש, צפוי לעבור סדרת בדיקות רפואיות לאחר תקופת המאסר הממושכת במתקן הכליאה הידוע לשמצה, המוכר כאחד הקשים ביותר בוונצואלה.

