בחיל האוויר נמשך התחקיר בעקבות נפילת הכטב"ם באילת, שהוביל לפציעתם של עשרות ישראלים, ביניהם שלושה במצב קשה, כך פורסם ב"כאן חדשות".

האירוע מעורר דאגה חמורה במערכת הביטחון, כיוון שמדובר בכטב"ם השלישי שמצליח לחדור את מערך ההגנה האווירית של ישראל בתוך כשלושה שבועות בלבד.

בית החולים סורוקה עדכן כי בעקבות פגיעת הכטב"ם באילת אתמול, גבר בן 65 שנפגע בידו אושפז במחלקה אורתופדית במצב בינוני.

גבר בן 26 שהגיע במצב קשה מונשם ומורדם ומאושפז בטיפול נמרץ, בעוד גבר בן 24 אושפז במחלקה כירורגית.

הכטב"ם שוגר מתימן, עבר מרחק של כ-1,800 קילומטרים וזוהה במערכות הגילוי וההתרעה לפני כניסתו לשטח המדינה, מה שהפעיל אזעקות באילת. למרות השיגור המיידי של שני מיירטי כיפת ברזל לעברו, הכלים החטיאו. בשלב מסוים, הכטב"ם אבד ממערכות האיכון, עד שלבסוף פגע ישירות באזור המלונות בעיר.

מאפיינים בעייתיים וקשיי יירוט

מתחקיר ראשוני שנערך בחיל האוויר עולה כי לא נמצא כשל טכני במערכות היירוט עצמן. הבעיה, ככל הנראה, נעוצה במאפייני הטיסה של הכלי: הכטב"ם זוהה יחסית מאוחר, והגיע בגובה נמוך ובמהירות נמוכה. מאפיינים אלה הקשו על מערכות הגילוי והיירוט של כיפת ברזל לפעול ביעילות. בחיל האוויר ממשיכים לחקור את נסיבות האירוע החמור, שהסתיים עם למעלה מ-20 פצועים.

אירוע זה מצטרף לשני אירועי חדירה קודמים:

לפני פחות משבוע: כטב"ם ששוגר מתימן פגע ישירות בכניסה למלון ג'ייקוב באילת. באירוע זה לא היו נפגעים בנפש.

שבוע לפני כן: כטב"ם חות'י פגע בטרמינל הנוסעים בנמל התעופה רמון, וגרם לפציעתם הקלה של שני עובדים.

רצף האירועים מעלה שאלות קשות בנוגע ליכולת ההגנה האווירית של ישראל מול איום הכטב"מים האיטיים והנמוכים המגיעים מתימן.