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חולצו בשלום

בחור ישיבה סבל מהתייבשות קשה, וחולץ מהמסלול בין מירון לצפת

מתנדבי יחידת החילוץ 'גליל-כרמל' הגיעו אל הנער בשטח • פרמדיק העניק לו טיפול רפואי ראשוני | הנער סירב להתפנות באמבולנס (בארץ)

(צילום: דוברות יחידת החילוץ "גליל-כרמל")

מתנדבי יחידת החילוץ "גליל-כרמל" של משטרת ישראל סיימו הבוקר (שישי) חילוץ של שני נערים כבני 16 מאשדוד, לאחר שאחד מהם סבל מהתייבשות קיצונית ומחולשה קשה בשביל ההליכה המסומן בשחור היוצא מאזור מירון לכיוון צפת.

על פי הנמסר מדוברות המשטרה, שני הנערים צעדו בשביל ההליכה, וכעבור כחצי שעה חזה אחד הנערים בהדרדרות במצבו. הנער סבל מחולשה קיצונית ומתסמיני התייבשות קשים. חברו הזעיק את כוחות החילוץ באמצעות מוקד כוננים של מד"א.

צוות חילוץ של היחידה, הכולל צוות רפואי, חבר אל הנער בשטח. פרמדיק היחידה העניק לו טיפול רפואי ראשוני שכלל מתן נוזלים וקירור הגוף.

(צילום: דוברות יחידת החילוץ "גליל-כרמל")
(צילום: דוברות יחידת החילוץ "גליל-כרמל")

בהמשך, נכנס צוות אמבולנס של מד"א לעומק השמורה. אולם הנער סירב להתפנות עם האמבולנס לאחר שקיבל את הטיפול הראשוני.

יצוין כי בעונת הקיץ, כאשר הטמפרטורות גבוהות, מתרחשים מקרים רבים של התייבשות בקרב מטיילים בשבילי ההליכה באזור הצפון. כוחות החירום פועלים באופן שוטף לסייע למטיילים שנקלעים למצוקה.

במקרים דומים בחודשים האחרונים, צוותי חילוץ פעלו במהירות להגיע אל נזקקים בשטחים פתוחים ולהעניק להם סיוע רפואי ראשוני עד להגעת כוחות נוספים.
מירוןצפתחילוץמד"אהתייבשותיחידת החילוץ גליל-כרמל

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