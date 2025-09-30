( צילום: חיים גולדברג/Flash90 )

מזג האוויר היום (שלישי) יהיה מעונן חלקית עד נאה. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ והן תהינה רגילות לעונה. בפנים הארץ תורגש הקלה בעומס החום. ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ. הלילה: מעונן חלקית, ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף.