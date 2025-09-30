כיכר השבת
התחזית לערב כיפור: הקלה בעומסי החום וטפטוף | ביום כיפור: מזג אוויר נוח

לפי תחזית מזג האוויר, תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ והן תהינה רגילות לעונה | בפנים הארץ תורגש הקלה בעומס החום |  ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל  (מזג האוויר)

( צילום: חיים גולדברג/Flash90)

היום (שלישי) יהיה מעונן חלקית עד נאה. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ והן תהינה רגילות לעונה. בפנים הארץ תורגש הקלה בעומס החום. ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ. הלילה: מעונן חלקית, ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף.

על פי התחזית, מחר יום רביעי, ערב יום כיפור, יהיה מעונן חלקית עד נאה. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות והן תהינה נמוכות במעט מהרגיל לעונה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף.

ביום חמישי, יום הכיפורים, יהיה מעונן חלקית עד בהיר, הטמפרטורות יעלו במקצת. הטמפרטורות עדיין יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 17-19

תל אביב: 21-30

באר שבע: 20-31

חיפה: 21-27

טבריה: 21-34

צפת: 17-26

אילת: 24-34

