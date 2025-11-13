גלי צה"ל - הסוף? אמש (רביעי) הודיע שר הביטחון ישראל כ"ץ כי החליט לסגור את תחנת גלי צה"ל, על פי הפרסום בכאן חדשות ההבוקר (חמישי) השר הליכודי העביר ליועצת המשפטית לממשלה, את חוות הדעת שתגיע לממשלה בעוד כשלושה שבועות.

על פי הפרסום של העיתונאית יערה שפירא, ההערכה בתחנה הצבאית, היא כי גם לאחר ההחלטה בממשלה הם ינסו למשוך את הזמן בעתירות משפטיות עד הבחירות שצפויות להתקיים השנה, במטרה להעביר את הכרעה לממשלה הבאה.

בווינט דווח כי בגלי צה"ל כבר החלו לגבש עמדה נגד החלטה שר הביטחון, ובשעה זו נערך כנס חירום בזום של בוגרי גלי צה״ל . בין המשתתפים הדס שטייף, קובי מידן, מתן חודורוב ועוד. בוועד הודיעו כי במידה וההצעה תאושר בממשלה - הם יעתרו לבג״צ.

בכנס הציע העיתונאי מתן מתן חודורוב לשתף פעולה בין גלי צה״ל לחדשות 13 כבר בשבוע הבא בכנס מיוחד: ״זה הכל אותו דבר, צריך להוציא מסר משותף. במקרה של גלי צה״ל הדברים ברורים, במקרים אחרים זה פרוקסיס של הדברים הפוליטיים״.