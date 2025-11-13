גלי צה"ל - הסוף? אמש (רביעי) הודיע שר הביטחון ישראל כ"ץ כי החליט לסגור את תחנת גלי צה"ל, על פי הפרסום בכאן חדשות ההבוקר (חמישי) השר הליכודי העביר ליועצת המשפטית לממשלה, את חוות הדעת שתגיע לממשלה בעוד כשלושה שבועות.
על פי הפרסום של העיתונאית יערה שפירא, ההערכה בתחנה הצבאית, היא כי גם לאחר ההחלטה בממשלה הם ינסו למשוך את הזמן בעתירות משפטיות עד הבחירות שצפויות להתקיים השנה, במטרה להעביר את הכרעה לממשלה הבאה.
בווינט דווח כי בגלי צה"ל כבר החלו לגבש עמדה נגד החלטה שר הביטחון, ובשעה זו נערך כנס חירום בזום של בוגרי גלי צה״ל . בין המשתתפים הדס שטייף, קובי מידן, מתן חודורוב ועוד. בוועד הודיעו כי במידה וההצעה תאושר בממשלה - הם יעתרו לבג״צ.
בכנס הציע העיתונאי מתן מתן חודורוב לשתף פעולה בין גלי צה״ל לחדשות 13 כבר בשבוע הבא בכנס מיוחד: ״זה הכל אותו דבר, צריך להוציא מסר משותף. במקרה של גלי צה״ל הדברים ברורים, במקרים אחרים זה פרוקסיס של הדברים הפוליטיים״.
שר הביטחון , ישראל כ"ץ, החליט על סגירת תחנת הרדיו הצבאית 'גלי צה"ל' והוא צפוי להגיש בקרוב הצעת החלטה לאישור הממשלה לסגירת התחנה.
במשרד הביטחון הודיעו כי בכוונת שר הביטחון להורות על סיום שידורי התחנה עד ל-1 במרץ 2026 ולהקים צוות מקצועי במשרד הביטחון שיוביל את יישום ההחלטה.
צוות היישום יעסוק בכלל ההיבטים הנוגעים לסיום פעילות תחנת גל"צ, ובראשם סיוע לאזרחים עובדי צה"ל המועסקים בתחנה לסיים את העסקתם בהסדרים ראויים, תוך שמירה על זכויותיהם.
באשר לתחנת גלגלצ, אותה כ"ץ החליט שלא לסגור, הודיעו בלשכתו כי: "צוות היישום יעסוק בשימור פעילותה של תחנת גלגלצ, תוך שמירה על צביונה ואופייה - לרבות חיזוק העלאת המודעות לזהירות בדרכים, בהתאם לייעודה המקורי".
שר הביטחון, ישראל כ"ץ, אמר הבוקר: "כפי שהבהרתי - מה שהיה לא יהיה. גל"צ הוקמה ע"י ממשלת ישראל כתחנה צבאית כדי שתשמש כפה ואוזן לחיילי צה"ל ומשפחותיהם - ולא כבמה להשמעת דעות שרבות מהן תוקפות את צה"ל וחיילי צה"ל עצמם".
לדבריו: "הפעלת תחנת רדיו אזרחית על ידי הצבא היא אנומליה שאין לה אח ורע באף מדינה דמוקרטית בעולם.
המשך הפעלת התחנה מערב את צה"ל, בעל כורחו, בשיח הפוליטי ופוגע פגיעה קשה במעמדו כצבא העם ובאופיו הממלכתי"
