החב"דניק שעזב את 'ישראל היום' - מצטרף ל'מעריב' ויכתוב טור פוליטי

אחרי שהיה מזוהה שנים ארוכות עם העיתון 'ישראל היום', מתי טוכפלד מצטרף לצוות הכותבים של עיתון 'מעריב', שם יפרסם טור שבועי בנושאים פוליטיים (ברנז'ה)

הפרשן הפוליטי מתי טוכפלד מצטרף לצוות הפרשנים והכותבים המתרחב של מעריב. בתפקידו טוכפלד יעסוק בכל הנעשה במערכת הפוליטית במובנה הרחב, ויפרסם טור קבוע ומעמיק בימי שישי, בפרינט ובדיגיטל.

טוכפלד, חסיד חב"ד, הוא מהפרשנים הפוליטיים הוותיקים והמנוסים בישראל והוא מצטרף למעריב לאחר כ-18 שנה ב"ישראל היום". מאז 2018 הוא שימש כפרשן הפוליטי הבכיר של העיתון, פירסם טור קבוע ומשפיע מדי שישי ולפני כן שימש ככתב הפוליטי וככתב לענייני מפלגות.

בתפקדיו השונים סיקר טוכפלד את כל מערכות הבחירות האחרונות, זכה להיכרות מעמיקה עם הצמרת הפוליטית והמדינית והיה חתום על שורה של חשיפות עיתונאיות משמעותיות.

בנוסף, טוכפלד מגיש תכנית חדשות קבועה ומשמש כפרשן פוליטי בתחנת הרדיו "גלי ישראל".

גולן בר יוסף, העורך הראשי של מעריב, מסר: "מעריב ממשיך להתחזק, והצטרפותו של מתי לשורותינו היא מהלך משמעותי. אנו רואים חשיבות עליונה במתן סיקור וביטוי משמעותי לכלל הדעות והזרמים בחברה הישראלית, וניסיונו העיתונאי העשיר של מתי יעזור לחזק עוד את מעריב כזירת חדשות פתוחה, דינאמית ותוססת, למען הקוראים וכל אזרחי ישראל".

רם לירן, ראש מערכת החדשות, מסר: "אנחנו שמחים על הצטרפותו של מתי כפרשן פוליטי ומאמינים שהוא יחזק עוד את הצוות הקיים והמצוין שלנו. אנו מצויים בתקופה דרמטית ומטלטלת עבור החברה והמדינה, וקריטי בעת הזו להעניק לקוראים סיקור מעמיק, הוגן ומקצועי שמבטא את ריבוי הדעות והזרמים בישראל. מעריב הוא בית חם לכולם, ואנו בטוחים שהניסיון והמומחיות הייחודיים שמתי מביא עימו יצעידו אותנו לפסגות חדשות".

