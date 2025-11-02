כיכר השבת
מפתיע: זו הסיבה שעמית סגל הגן על הצעד של עמיתו גיא פלג

על אף העמדות הסותרות של שני הטאלנטים בחדשות 12, עמית סגל יצא הערב להגנתו של הפרשן המשפטי גיא פלג, וזאת על רקע פרסום התיעוד בפרשת שדה תימן | זה מה שכתב סגל (ברנז'ה)

עמית סגל וגיא פלג

באופן מפתיע לטובה, הפרשן הפוליטי המוביל של חברת החדשות, עמית סגל, יצא הערב (ראשון) להגנתו של הפרשן המשפטי גיא פלג, וזאת על רקע פרסום התיעוד בפרשת שדה תימן.

בפוסט שהעלה הערב ברשת ה-X כתב סגל: "לפני 12 שנה הגיע אליי יו"ר מפלגה שכולכם מכירים עם תוצרים שהושגו מחוקר פרטי נגד יריב פוליטי. לא פרסמתי כי הסיפור של שכירת חוקר נראה לי יותר גדול מתוצרי החקירה.

"‏חלפו השבועות, והנחיתי עימות על ראשות המפלגה. המתמודד השני הטיח בו: 'אתה שכרת חוקר פרטי?' המועמד שיקר והשיב בשלילה.

"‏ידעתי שהוא שיקר, אבל אם הייתי אומר זאת בשידור הייתי שורף לעד כל סיכוי שמישהו יעבוד איתי. חיסיון מקורות הוא לא זכות, אלא חובה".

סגל סיכם: "‏לגיא לא היתה שום דרך להישאר עיתונאי אם היה אומר מהיכן הגיעה ההדלפה. הוא פעל נכון כששמר על מקורותיו".

