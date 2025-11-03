ינון מגל ( צילום: Arie Leib Abrams/Flash90 )

פעילת שמאל בשם מורן מישל, חברת מפלגת "הדמוקרטים", הגישה אמש (ראשון) תלונה במשטרה נגד העיתונאי הימני ינון מגל, בעקבות ציוץ שפרסם ברשת X (לשעבר טוויטר).

בציוץ שפרסם מיד לאחר מציאתה של הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר, יפעת תומר ירושלמי, שנעדרה במשך שעות, כתב מגל: "אפשר להמשיך בלינץ'", בצירוף אימוג'י קריצה. בתלונתה כתבה מישל: "בחשבון הטוויטר שלו פרסם קריאה ללינץ' - עשיית שפטים והוצאה להורג של אדם על ידי ההמונים ללא הליך משפטי. וזאת בהמשך למציאתה של הפרקליטה הצבאית הראשית".

( צילום: עמוד הפייסבוק של מורן )

בסרטון שפרסמה אחרי הגשת התלונה התייחסה מישל גם להודעת המשטרה לפיה תיחקר שותפתה למחאות, שקמה ברסלר, בעקבות פרסום ברשת, ואמרה: "היום ראינו שכששקמה ברסלר מצייצת, עוד לפני שהיא שולחת, המפכ"ל כבר קורא לחקור אותה".

היא הוסיפה: "המשטרה אמנם נפלה בידי בן גביר, אבל כשאיש תקשורת בגיר ואחראי למעשיו קורא ללינץ' הוא חייב להיחקר וחייבים למצות איתו את הדין".

במקביל מקדמים בשמאל עצומה לחקור את מגל על דבריו, בחשד "להסתה לאלימות והמרדה, ולמצות עמו את הדין". עד כה חתמו כ-2,800 איש.

בעצומה נכתב: "אנחנו, החתומים מטה קוראים לרשויות האכיפה לפתוח לאלתר בחקירה פלילית נגד ינון מגל בעקבות דבריו החמורים ברשת:

לאחר שהתברר כי הפצ”רית לשעבר, האלופה יפעת תומר-ירושלמי, עדיין בחיים, כתב מגל: “אפשר להמשיך את הלינץ’”.

זה ביטוי מסית, מסוכן ובלתי נסבל בחברה דמוקרטית. מדובר בהסתה לאלימות ובקריאה ישירה לפגיעה באדם, ובכך בעבירה על החוק לפי סעיפי ההסתה לאלימות והמרדה בחוק העונשין.

זה רגע מבחן למשטרה: בואו נראה אתכם חוקרים את מי שבאמת מסית. לא חקירות פוליטיות שמוכתבות מלמעלה, מי שבאמת מוביל לאלימות ולאנרכיה. אם לא יעשו את זה, נבין שהמשטרה נפלה באופן סופי. פתחו בחקירה מיידית נגד ינון מגל בחשד להסתה לאלימות והמרדה, ולמצות עמו את הדין".