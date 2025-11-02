כיכר השבת
הפצ"רית יפעת תומר ירושלמי נעדרת משעות הבוקר - כוחות גדולים פועלים בחוף הצוק

כוחות גדולים פועלים בחוף הצוק לאחר שהאלופה יפעת תומר ירושלמי הוגדרה משעות הבוקר כנעדרת | חיפושים מתנהלים כעת לאיתורה לאחר שלפי דיווחים רכבה אותר במקום (חדשות) 

כוחות גדולים של משטרה וחילוץ פועלים בשעה האחרונה בחוף הצוק לאחר דיווח על נעדרת שרכבה אותר בסמוך למקום.

לפי הדיווחים, הנעדרת היא יפעת תומר ירושלמי שהודתה בהדלפת הסרטון משדה תימן והודחה לאחר מכן על ידי שר הביטחון והרמטכ"ל.

עוד עולה כי הפצ"רית הוגדרה כנעדרת מזה מספר שעות לאחר שהמשטרה ניסתה ליצור עימה קשר ללא הצלחה. רכבה כאמור, אותר בחוף הצוק כשהוא מונע, וכוחות גדולים פועלים על מנת לאתרה.

הפרקליטה הצבאית הראשית יפעת תומר-ירושלמי (צילום: פלאש 90)

גורמים המעורים בחקירת היעדרותה אומרים כי קיים חשש לחייה של תומר ירושלמי. בראיון לערוץ 12 אמר ראש האופוזיציה יאיר לפיד: "אני מקווה שהיא בסדר, מילים הורגות".

לאור היעדרותה ברקע הסערה שפרצה בעניינה, חפ"ק מיוחד הוקם על מנת לאתרה. מדיווח אחרון עולה שהפצ"רית השאירה מכתב בו ככל הנראה הביעה את מסריה האחרונים, המכתב נמצא אחר הצהריים על ידי השוטרים.

באורח חריג, דובר צה"ל הודיע כי הוא מצטרף לחיפושים. "בהמשך לפרסומים על החיפושים אחר הפרקליטה הצבאית הראשית, אלופה יפעת תומר ירושלמי. הרמטכ״ל הנחה את אגף המבצעים להפעיל את כל האמצעים העומדים לרשות צה״ל בכדי לנסות לאתרה בהקדם המיידי".

מי מנסה להסתיר פה מידע !!!
ז'ורז'יניו
5
לא נראב לי שהתאבדה....
המבין יבין
בטח ברחה מהארץ דרך המרינה בהרצליה
ללא שם
4
אם הייתה עצורה לפחות לא הייתה נעדרת
אברהם
3
יאיר לפיד אומר שמילים הורגות... מעניין...
משה
2
לפיד: "מילים הורגות" 🥱
ללא שם
1
השאלה היא לא איפה הפצרית?! השאלה מי גרם לה להייעלם????????? חברות חשוכים מהלכי איימים.
סמדי

