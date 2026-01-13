הגרש"מ עמאר עם מלך ספרד ( צילום: באדיבות בית המלוכה )

בצל העננה הכבדה המעיבה על חיי היהודים ברחבי אירופה, נחשפים כעת פרטים חדשים ותמונות בלעדיות מאחד המפגשים הדיפלומטיים-תורניים החשובים של התקופה האחרונה. כחודש לאחר ביקורו ההיסטורי של הראשון לציון הגאון רבי שלמה משה עמאר, בבירת ספרד, מפרסם בית המלוכה במדריד את תיעוד המפגש עם המלך פליפה השישי.

הביקור, שנערך בעיצומם של ימי חודש כסליו, נועד במקורו לחיזוק הקהילות היהודיות הפזורות ברחבי ספרד, אולם שיאו נרשם בין כתליו המפוארים של בית המלוכה. אל הראשון לציון התלוו ראשי הקהילה היהודית המקומית, וכן בנו, אב"ד רחובות הגר"א עמאר, אשר היו עדים לשיחה מעמיקה ויוצאת דופן בלבביותה. זעקת יהודי התפוצות במרכז הדיון עמדה סוגיית האנטישמיות הגואה במדינות אירופה, המטילה מורא על הציבור החרדי והיהודי כאחד. הראשון לציון הציג בפני המלך סקירה כואבת על מצבם של היהודים ביבשת, וקרא לו להשמיע קול ברור ונחרץ כנגד גילויי השנאה. "על מנהיגי העולם מוטלת החובה המוסרית לא רק לגנות, אלא לפעול בפועל למען שלומם של בני העם היהודי", נאמר במהלך המפגש.

מפגש פסגה במדריד ( צילום: בית המלוכה הספרדי )

ההישג המשמעותי ביותר של הפגישה התגבש לקראת סיומה: סיכום עקרוני וחסר תקדים בין הראשון לציון לבין המלך פליפה, על קיומו של כינוס פסגה עולמי. בכינוס זה עתידים להשתתף מנהיגי הדתות הבולטים והמשפיעים ביותר מרחבי הגלובוס, במטרה לגבש תוכנית עבודה מעשית לקירוב לבבות ולמיגור שיח השנאה.

גורמים המעורבים בארגון הכינוס מציינים כי מדובר במהלך שיכול להוות משקל נגד משמעותי להסתה הגואה ברחובות אירופה.

לדבריהם, מעורבותו האישית של מלך ספרד, יחד עם סמכותו הרוחנית של הראשון לציון, מעניקה ליוזמה תוקף בינלאומי שעשוי להרתיע גורמים עוינים ולחזק את ביטחונם של היהודים בכל מקום שהם.