מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 18:00

"שלום רב, השעה 18:00, באולפן אריאל שרפר, עם סיכום יומי של מבזקי חדשות כיכר FM

תקיפת צה"ל ברצועה

חיל האוויר בצע תקיפה באמצעות כטב"ם בצפון עזה, ליד מסגד בשכונת שיח' רג'ואן. להכטב"ם תקף מחבל ולאחר מכן שיגר טיל נוסף לעבר חוליה שהגיעה לסייע לו וחמאס דיווח על הרוג ופצועים בתקרית.

מתיחות בגוש הימין

הליכוד פרסמה הודעת הבהרה מיוחדת בשל טענות יושב ראש עצמה יהודית השר בן גביר לנתק ממושך בינו לבין ראש הממשלה נתניהו. בהודעת הליכוד נאמר: "מספיק עם הבלוף. ראש הממשלה נתניהו כבר הבהיר פעמים רבות שיקים את הממשלה הבאה על בסיס המפלגות הקיימות של המחנה הלאומי". הליכוד המליץ לבן גביר להתרכז במניעת הקמת ממשלת שמאל של איזנקוט עם יאיר גולן, ליברמן והמפלגות הערביות, במקום להתקיף את הליכוד. מנגד טען השר בן-גביר כי לא התקיימה שום שיחה בשבועות האחרונים.

העתירו בתפילה

האדמו"ר ממודז'יץ עבר היום צינתור בליבו, לאחר שאושפז בליל ראש השנה. למרות מצבו, התעקש האדמו"ר להתפלל מוסף כשהוא עובר לפני התיבה. הציבור נקרא להמשיך להרבות בתפילה לרפואת רבי חיים שאול בן ביילא רחל, לרפואה שלמה בתוך שאר חולי ישראל

החרדיות כ"אסטרטגית אין ברירה"

דולב דוידוביץ' תוקף את החברה החרדית וטוען שהחרדיות היא "אסטרטגית חוסר ברירה". בריאיון לפודקאסט 'כיכר FM' בהגשת אלי גוטהלף, הוא התייחס גם לקשר בין מחאת קפלן לבעיה החרדית. דוידוביץ' הזהיר מהסכנה שבישיבות ההסדר החרדיות ומבקר את ההנהגה על חוסר המענה לצעירים שנופלים בין הכיסאות. הריאיון המלא באתר כיכר השבת.

זהירות בבתים ובדרכים

ילדה כבת ארבע מבני ברק פונתה במצב בינוני למרכז הרפואי שיבא לאחר שנפלה משולחן בביתה ונחבלה בראשה. מצבה יציב ולא נשקפת סכנה לחייה. בתאונת דרכים דרכים בירושלים נפצע רוכב אופנוע באורח בינוני ופונה לבית החולים הדסה עין כרם. ארגוני החירום וההצלה מציינים כי יש להגביר ערנות לקראת החגים בשל הסכנות הצפויות מבניית סוכות ועומסים חריגים בכבישים.

נשק בחלל

ארה"ב אישרה לראשונה כי ברשותה מערכות נשק המוצבות בחלל. מזכיר חיל האוויר האמריקאי מסר שהמערכות מסוגלות להגן על כוחות ארה"ב מפני פעולות עוינות, אך סירב לחשוף פרטים נוספים. מומחים מעריכים כי מדובר במערכות לוחמה אלקטרונית ושיבוש אמצעי תצפית מונחות בינה מלאכותית.

פגישה היסטורית בארה"ב

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ נפגש לאחרונה עם משלחת אדמו"רים ורבנים בכירים ובהם האדמו"רים מסאטמר, בובוב וויז'ניץ מונסי, ראש ישיבת לייקווד הרב מלכיאל קוטלר, והרב אהרן מענדיל טווערסקי, בנו בכורו של האדמו"ר מסקווער, שדנו עם הנשיא טראמפ בבעיות החשובות של יהדות ארה"ב. במהלך הפגישה אירע רגע משעשע כאשר הנשיא שאל את הרבנים המכובדים: "כולכם לא אוהבים את ביבי?” ואחד מהם השיב בדיפלומטיות: "אנחנו אוהבים את טראמפ". הציטוטים המלאים מפגישת הרבנים עם נשיא ארה"ב- באתר כיכר השבת.

תחזית מזג האוויר

מוסיף להיות בהיר ונאה והטמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה, מחר צפויה הקלה בעומס החום

עד כאן מבזקי חדשות כיכרFM להיום. המבזק הבא ישודר מחר ב-10:00 בבוקר, להשתמע."

מבזקי חדשות 'כיכר FM' מתפרסמים לאורך כל היום בשעות 10:00 - 12:00 - 14:00 -16:00 ו-18:00