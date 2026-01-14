חבר הכנסת אבי מעוז לא משאיר מקום לפרשנות. בריאיון לאלי גוטהלף בכיכר FM הוא הצהיר חד משמעית כי יתנגד לתקציב המדינה, ללא קשר לחוק הגיוס וללא קשר לעמדת שותפיו בקואליציה.

״חבר הכנסת גפני רוצה לתמוך בתקציב המדינה. אני מתנגד לתקציב המדינה״, אמר, והוסיף כי כבר הוכיח זאת בהצבעות קודמות. לדבריו, התקציב כולל שורה של סעיפים בעייתיים, בהם העלאת המע״מ, רפורמת החלב וסעיפים כלכליים נוספים שהוא אינו מוכן לתמוך בהם.

דבריו נאמרו על רקע האיום שהשמיע יו״ר דגל התורה משה גפני, שלפיו אם חוק הגיוס לא יקודם, החרדים לא יתמכו בתקציב.

חוק ״מי הוא יהודי״: החזרת הרישום לתעודת זהות

מרכז הריאיון עסק ביוזמת החקיקה שמעוז מקדם תחת הכותרת ״מי הוא יהודי״. לדבריו, החוק מבקש לתקן את חוק מרשם האוכלוסין כך שבתעודת הזהות יירשם כיהודי רק מי שנולד לאם יהודיה או התגייר באמצעות בית דין מוכר של מדינת ישראל הפועל לפי ההלכה.

מעוז הבהיר כי אינו נוגע בחוק השבות, וכי גם מי שעבר גיור רפורמי או קונסרבטיבי יוכל לעלות לישראל ולקבל אזרחות. עם זאת, הוא לא יירשם כיהודי במרשם האוכלוסין ללא אישור של בית דין מוכר בישראל.

לטענתו, המצב הקיים יוצר עיוותים קשים, שמתגלים לעיתים רק בשלב רישום לנישואין. ״זה יוצר עוגמת נפש עצומה״, אמר, והסביר כי החזרת רישום היהדות תאפשר לאנשים לברר את מעמדם מבעוד מועד ולמנוע פגיעה בדורות הבאים.

״הפחד הוא מיהדות אמריקה״

כשנשאל מדוע יש התנגדות לחוק, הצביע מעוז על חשש פוליטי מתגובת התנועות הרפורמית והקונסרבטיבית ויהדות ארצות הברית. ״מי שהוא יהודי, גם אם הוא רפורמי או קונסרבטיבי, מוזמן לעלות לארץ״, הדגיש, ״אבל גיור שלא מוכר כהלכה לא יכול להירשם כיהדות רשמית במדינת ישראל״.

לדבריו, מדובר בסוגיה שמונחת על השולחן כבר עשרות שנים, והרבי מליובאוויטש, הרבנות הראשית ורבנים רבים נאבקו עליה, אך עד היום לא תוקנה.

חינוך ממלכתי: ״מהפכה מן היסוד״

בחלק האחרון של הריאיון עבר מעוז לחזון החינוכי שלו. הוא קרא לרפורמה עמוקה בחינוך הממלכתי, שבמרכזה חיזוק לימודי יהדות ותנ״ך.

״יהדות ותנ״ך הם ליבת הליבה״, אמר, והוסיף כי יש להוציא ממערכת החינוך תכנים פוסט ציוניים ופוסט יהודיים. הוא קרא לתקצוב שווה לכל תלמיד, בין אם הוא לומד מתמטיקה ואנגלית ובין אם לא, כל עוד הוא לומד את ״ליבת הליבה״ של זהות יהודית.

כשנשאל האם ישלב לימודי ליבה כלליים עם לימודי יהדות, השיב כי זהו בדיוק המודל שהוא שואף אליו, ואף הצהיר: ״אם אהיה שר החינוך הבא, זה מה שאעשה״.