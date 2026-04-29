המערב הפרוע של ישראל: 87% מהקבלנים נסחטים, ואת החשבון כולנו משלמים

דוח מבקר המדינה והעדויות מהשטח חושפים כי אובדן המשילות בנגב ובגליל הוא כבר מזמן לא בעיה של קבלנים בלבד, אלא פיגוע כלכלי שחודר לכל בית בישראל. למה מחירי הדירות שלכם מזנקים בגלל סחיטה באיומים? איך קרה שמועצות אזוריות מממנות ארגוני פשיעה מכספי הארנונה והמיסים של כולנו? מדוע תשתיות החשמל והמים שלנו נמצאות בסכנה יומיומית? ולמה המדינה עוצמת עיניים ומסרבת להכיר בתופעה כטרור לכל דבר ועניין? חנן פוגל וגידי הררי עושים סדר אצל אלי גוטהלף. (כיכר FM)

דוח מבקר המדינה שהתפרסם היום הוא לא רק עוד מסמך ביקורת שגרתי על התנהלות בירוקרטית. מדובר בכתב אישום חריף על קיומה של כלכלת צללים שלמה שמתנהלת באין מפריע, תחת איומים וסחיטה, בחסות העלמת העין של מדינת ישראל. כשאנחנו מדברים על יוקר המחיה, מחירי הדיור או יציבות רשת החשמל – התשובות האמיתיות מסתתרות בחוסר המשילות המשווע בנגב ובגליל.

בראיון מיוחד לתוכנית הרדיו כיכר FM בהגשת אלי גוטהלף, שפכו אור על המציאות הבלתי נתפסת הזו חנן פוגל, מנהל אגף בחטיבה לביקורת תחומי כלכלה ותשתיות במשרד מבקר המדינה, וגידי הררי מארגון "עד כאן" הנלחם בתופעת הפרוטקשן בצפון.

"נורמה עם חשבונית וקבלה": המס השחור שמייקר את הדיור

הנתון המרכזי שעולה מדוח המבקר פשוט לא נתפס: 87% מהקבלנים בנגב נדרשו לשלם דמי חסות באתרי בנייה. התופעה, שהחלה בדרום, הפכה למכת מדינה כלל-ארצית שמייקרת את פרויקטי הבנייה בסכומים הנעים בין רבע מיליון למיליון שקלים לפרויקט – עלויות שבסופו של דבר מתגלגלות ישירות לכיס של אזרחי ישראל.

לפי חנן פוגל ממשרד מבקר המדינה, לא מדובר רק בתשלומים במזומן במחשכים. "זה הפך להיות נורמה. זה לא רק תשלום בשחור, הרבה פעמים זה עם חשבונית וקבלה". קבלנים משלמים חסות מסודרת לחברות "שמירה" פיקטיביות, שניתן להקים בישראל ללא כל רגולציה או פיקוח בתוך ימים ספורים.

למה לא מתלוננים? המספרים שמסבירים את הפחד:

  • 75% מהקבלנים חוששים לגשת למשטרה.
  • מתוך כ-1,700 תיקים שטופלו בעבר, מעל 80% (כ-1,400 תיקים) נסגרו מחוסר ראיות.
  • קבלנים אמינים מעדיפים לוותר על השתתפות במכרזי מדינה, מה שמותיר את הזירה לקבלנים מפוקפקים שמייקרים מחירים.

מוסדות החינוך והתשתיות הלאומיות תחת מתקפה

אולי הנתון המזעזע ביותר שהוצג בראיון הוא המעורבות של רשויות המדינה עצמן בתעשיית הפרוטקשן. מועצה אזורית בנגב, כך נחשף, משלמת מעל 700,000 שקלים בחודש על "שמירת לילה" במוסדות החינוך שלה, מחשש לפגיעה ברכוש.

הפגיעה אינה עוצרת שם. התשתיות האסטרטגיות של מדינת ישראל הפכו להפקר:

  • מים וחשמל: חברת "מקורות" מדווחת על פגיעה בתשתיות (חיתוך כבלים, גניבת שנאים ודלקים) בממוצע כל שלושה ימים, לרוב לטובת גידולי סמים. גם תשתיות החשמל סובלות מפגיעות והתחברויות פיראטיות, מה שמוביל לכך שבנגב יש פי 2.5 יותר תקלות וניתוקי חשמל מהממוצע הארצי.
  • פריצות לבסיסי צה"ל: פלישות יומיומיות לבסיסים מרכזיים כמו צאלים ונבטים, הכוללות אירועי ירי, חדירת רחפנים וגניבות תחמושת.

למרות המצב החירום האסטרטגי הזה, ועדת השרים לענייני פיתוח הנגב והגליל לא התכנסה במשך שנתיים שלמות.

שלטון זר בגליל: לכל דבר ועניין

תמונת המצב בצפון המדינה קשה לא פחות. גידי הררי מארגון "עד כאן" מתאר מציאות של "שלטון זר" בגליל. עסקים מסומנים על ידי תליית בקבוקי בנזין על דלתותיהם. מי שמסרב לשלם (ולעתים אף בהוראת קבע מוסדרת של 15,000 שקלים בחודש), מוצא את העסק שלו עולה באש. רק לאחרונה נשרפו אוטובוסים של חברת הסעות בראש פינה, רכבו הפרטי של הבעלים הוצת, ואף גן ילדים במושב אליפלט הועלה באש כחלק ממסע ההפחדה.

מלכודת הביטוח: אחת הבעיות הקשות שמונעות מעסקים להילחם בפרוטקשן היא חברות הביטוח. ברגע שעסק מאוים או נפגע, חברות הביטוח ממהרות לבטל את הפוליסה שלו, מה שגוזר עליו סגירה ודאית.

הררי קורא למדינה להכיר בתופעה כטרור: "אלו מחבלי פרוטקשן לכל דבר. המדינה חייבת להכליל אותם תחת חוק הטרור או מס רכוש, או לספק ביטוח ממשלתי לעסקים מאוימים".

לצד זאת, נשמעה ביקורת חריפה על אוזלת ידם של נבחרי הציבור. ח"כ צביקה פוגל (עוצמה יהודית), המשמש כיו"ר הוועדה לביטחון לאומי ותושב אחד המושבים שנפגעו ישירות מגל ההצתות האחרון, בחר לטענת הררי שלא להתייצב לצד שכניו שנפגעו. "הוא בוחר להתעלם מאיתנו, אבל שלא יתעלם מהתושבים שנפגעים מהפרוטקשן", אמר הררי.

השורה התחתונה

דוח המבקר והעדויות מהשטח מציגים מציאות שבה מדינת ישראל מאבדת את הריבונות שלה בתוך גבולותיה שלה. לפני שמדברים על סיפוח והחלת ריבונות ביהודה ושומרון, אזרחי ישראל דורשים את הזכות הבסיסית ביותר – משילות, ביטחון אישי ויכולת להתפרנס בכבוד ללא מורא מגורמי פשיעה שהפכו למנהלי הכלכלה האמיתיים של הנגב והגליל.

