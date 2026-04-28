 "מותג האלימות" החדש של תל אביב | מי עומד מאחורי כנופיית הSSQ 

הם צעירים, הם חסרי פחד, והם משנים את חוקי המשחק ברחובות. אריאל עידן ושפי פז חושפים בראיון ל"כיכר FM" את מאחורי הקלעים של כנופיית ה-SSQ – מהקשר המפתיע לטיקטוק ועד לסיבה שבגללה כוחות הביטחון עומדים חסרי אונים (כיכר FM) האזינו

שכונות תל אביב | המחשה (צילום: יהודה ג. כיכר השבת)
"אין להם ראש כנופיה זה פשוט מותג"

בתחילת התוכנית עלה לשידור כתב 'עכשיו 14' אריאל עידן לדבר על התופעה המחרידה. לדבריו, לא מדובר בהתארגנות של ארגון פשע מאורגן אלא בהתארגנות של כמה בני נוער; "מדובר פה בקבוצה של מעל 100 קטינים... הם פשוט חברים ב-SSQ, זה הפך לסוג של מותג." עידן מדגיש כי הקושי העיקרי הוא גילם הצעיר של המעורבים באירועי האלימות חלקם בני 11 בלבד, מה שהופך את הטיפול לקשה ברמה המשפטית.

"הזהרתי כבר ב-2015 אמרו שאני משוגעת"

בהמשך התוכנית דיברנו עם הפעילה החברתית שפי פז, שנמצאת בחזית המאבק בדרום תל אביב כבר שנים. פז מספרת; "הפוסט הראשון שלי שכתבתי 'חכו, הילדים הולכים להיות הכנופיות שבדרך' היה ב-2015."

לדבריה, הדור השני של המסתננים גדל לתוך משבר זהות עמוק: הם חיים בלב תל אביב אך מרגישים דחויים מהחברה הישראלית. פז מציינת במהלך הריאיון כי לדעתה המודל לחיקוי של הצעירים הללו אינו מגיע מהבית, אלא מהתרבות האמריקאית והטיקטוק, שם הם שואבים השראה מכנופיות רחוב בחו"ל.

מעבר לאלימות הישירה, פז מתארת מציאות יומיומית של חוסר ביטחון אישי שמגיע עד למרחבים המוגנים.היא משתפת בתמונות קשות מהסבבים האחרונים מול איראן וחיזבאללה, בהם תושבים ותיקים העדיפו להסתכן בנפילת טילים מאשר להיכנס למקלטים הקהילתיים. היא מבקרת בחריפות את עיריית תל אביב ואת מערכת המשפט, שלטענתה כובלות את ידי ומאפשרות לכנופיות להמשיך.

תל אביבאלימותשפי פזכיכר השבתמשטרהאריאל עידןכיכר FM
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

2
תודה לבג"ץ שריחם עליהם מאשר על תושבי דרום ת"א.. איך איתמר בן גביר היה אומר ? הם של ישראל ?
ירושלמי
1
גלות הערב רב הרסו הכל כאן האוכל לא אוכל המים לא מים והחינוך לא חינוך רק כסף עושים עלינו אנא ה' הושיעה נא!
יונתן

