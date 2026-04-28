בתחילת התוכנית עלה לשידור כתב 'עכשיו 14' אריאל עידן לדבר על התופעה המחרידה. לדבריו, לא מדובר בהתארגנות של ארגון פשע מאורגן אלא בהתארגנות של כמה בני נוער; "מדובר פה בקבוצה של מעל 100 קטינים... הם פשוט חברים ב-SSQ, זה הפך לסוג של מותג." עידן מדגיש כי הקושי העיקרי הוא גילם הצעיר של המעורבים באירועי האלימות חלקם בני 11 בלבד, מה שהופך את הטיפול לקשה ברמה המשפטית.

"הזהרתי כבר ב-2015 אמרו שאני משוגעת"

בהמשך התוכנית דיברנו עם הפעילה החברתית שפי פז, שנמצאת בחזית המאבק בדרום תל אביב כבר שנים. פז מספרת; "הפוסט הראשון שלי שכתבתי 'חכו, הילדים הולכים להיות הכנופיות שבדרך' היה ב-2015."

לדבריה, הדור השני של המסתננים גדל לתוך משבר זהות עמוק: הם חיים בלב תל אביב אך מרגישים דחויים מהחברה הישראלית. פז מציינת במהלך הריאיון כי לדעתה המודל לחיקוי של הצעירים הללו אינו מגיע מהבית, אלא מהתרבות האמריקאית והטיקטוק, שם הם שואבים השראה מכנופיות רחוב בחו"ל.

מעבר לאלימות הישירה, פז מתארת מציאות יומיומית של חוסר ביטחון אישי שמגיע עד למרחבים המוגנים.היא משתפת בתמונות קשות מהסבבים האחרונים מול איראן וחיזבאללה, בהם תושבים ותיקים העדיפו להסתכן בנפילת טילים מאשר להיכנס למקלטים הקהילתיים. היא מבקרת בחריפות את עיריית תל אביב ואת מערכת המשפט, שלטענתה כובלות את ידי המשטרה ומאפשרות לכנופיות להמשיך.

