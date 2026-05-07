במשדר הבוקר של 'כיכר FM', המגיש אלי גוטהלף עסק בסערת הקנאביס בעקבות המלצת וועדת משרד הבריאות לאסור שימוש בקנאביס רפואי דרך עישון, והאם האישור המקל בשימוש בקנאביס פוגע באלו שזקוקים לו באמת? הראיונות המלאים זמינים להאזנה בנגן המצורף בראש הכתבה.

"עישון הוא לא כלי טיפולי"

בתחילת התוכנית עלה לשידור פרופסור שאולי לב-רן, מייסד ומנהל אקדמי ב-ICA (המרכז הישראלי להתמכרויות ובריאות הנפש), במהלך הריאיון הסביר פרופ' שאולי כי ההמלצה אינה שרירותית, אלא מבוססת על ניתוח עלות מול תועלת. "המערכת הרפואית לא מכירה במושג 'טיפול בעישון'", הוא קובע.

לדבריו, למרות ההקלה הרגעית שחשים המטופלים, המחקרים מראים תמונה מורכבת יותר: "המחקרים הגדולים מראים שאנשים שמתמודדים עם פוסט טראומה וצורכים קנאביס בעישון, שלומם ברבות הזמן לא משתפר, ולעיתים אף נהיה פחות טוב. יש ירידה בתפקוד ובמערכות יחסים, לצד סיכון גבוה לפתח התמכרות בשל ריכוזי ה-THC הגבוהים".

פרופ' לב-רן מצביע גם על בעיית "הזליגה" לשוק השחור, ומדגיש כי חובת המערכת היא לא רק לתת מענה, אלא גם לשמור על בריאות המטופלים לטווח ארוך.

הזווית האישית: "בלי זה אני לא ישן בלילה"

מנגד, אבירם ביטון מפורום "יהלומי קרב", המטופל בקנאביס רפואי בארבע השנים האחרונות בעקבות טראומות משירותו הצבאי, מציג מציאות שונה בתכלית. עבורו ועבור חבריו, הקנאביס הוא לא "בילוי", אלא תרופה לכל דבר.

"אני צורך קנאביס בעישון וזה מה שעוזר לי לנהל שגרת חיים בלי כדורים", מספר אבירם בראיון. "אני לא מתחבר לשמנים או לאידוי, זו דרך אחרת שצריך להתרגל אליה. אם יפסיקו את האישור לעישון, הלומי הקרב ימשיכו לצרוך קנאביס בכל מקרה – אז למה להפוך אותנו לעבריינים? זה אחד הדברים היחידים שבאמת עוזרים לנו לצאת מהבית".

במהלך הריאיון מדגיש אבירם כי הקנאביס עצמו לא ממכר "אני יכול לא לעשן כמה ימים" אבל הדבר הזה מקל עליו ועל חבריו במקרה הצורך.

אבירם מצביע על בעיה נוספת, בה המלחמה של משרד הבריאות בתופעת עישון הקנאביס ההולכת וגואה בקרב צעירים רבים, פוגעת בין היתר באלו שבאמת צריכים את זה וקורא: "תגבירו את האכיפה ותתנו למי שבאמת צריך".

עורך ומפיק: נריה סעדיה