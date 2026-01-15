"תמיד יכול להיות שמדובר בתרגיל הטעיה", פותח הפרשן הבכיר לענייני ערבים, צבי יחזקאלי את דבריו בריאיון המיוחד ל'כיכר FM', "אבל צריך להבין שמאחורי הקלעים פועלים כוחות אדירים כדי להוריד את טראמפ מהעץ". לדבריו, איראן, למרות היותה עם הגב לקיר, מנהלת מערכת לחצים מתוחכמת דרך המתווכות המסורתיות - קטאר וסעודיה.

יחזקאלי חושף את הפרדוקס הערבי: "אלו שביקשו יותר מכל לראות את איראן קורסת, פתאום מפחדים. הם לוחשים לטראמפ: 'רד מזה, בוא נעשה שינוי משטרי שקט, נעיף את חמינאי ונביא מישהו אחר'. למה? כי הם חוששים מהיום שאחרי. אם טראמפ יתקוף והמשטר לא יפול סופית, האיראנים ינקמו בסעודים ובקטארים. בשכונה שלנו, כל אחד דואג קודם כל להישרדות שלו".

המודל הכלכלי של טראמפ: נפט, כסף וכוח

אחת הנקודות המעניינות בראיון נוגעת למניעים האמיתיים של הבית הלבן. גוטהלף הציג תיאוריה לפיה התקיפה באיראן היא חלק ממהלך כלכלי רחב להשתלטות על עתודות האנרגיה העולמיות, יחד עם ונצואלה וגרינלנד, כדי למחוק את החוב האמריקאי לסין.

יחזקאלי מאשר: "טראמפ רואה את העולם כביזנס אחד גדול. אין לו שיקולים מוסריים או ליברליים של 'זכויות אדם'. אם לאיראן לא היה נפט, הוא לא היה מתעסק איתה. הוא רוצה להפוך את ארה"ב למעצמת אנרגיה בלעדית. אם הפלת שלטון האייתולות תשרת את הכלכלה האמריקאית - הוא יעשה את זה בברוטליות".

הטעות הישראלית: "היינו צריכים להכות בראש הנחש"

ביקורת נוקבת נשמעה מצדו של יחזקאלי לגבי ההססנות הישראלית. לטענתו, ישראל החמיצה הזדמנות היסטורית בתחילת המערכה (מלחמת 12 הימים):

החסינות של חמינאי: "הוא היה חשוף. נלקחה החלטה לא לחסל אותו - וזו טעות. היום הוא כבר מסתתר עמוק בבונקרים, לומד ממה שקרה לנסראללה וסינוואר".

ההישענות על ארה"ב: "ההימור על טראמפ הצליח לנו בעבר (היציאה מהסכם הגרעין, ההכרה בגולן), אבל אם עכשיו הוא יתקפל לפתרון מדיני, ישראל תישאר לבד מול איום קיומי. אסור היה לנו לחכות לאף אחד".

היום שאחרי: מי ימלא את הוואקום?

כשנשאל על האופציה של רזא פהלווי, בנו של השאה, יחזקאלי נשמע מסויג. "איראן היא פסיפס של קבוצות - כורדים, בלוצ'ים, אזרים. הם לא יחזרו למלוכה שהם בעטו בה. פהלווי יכול להיות דמות סמלית למעבר, אבל הרחוב האיראני רוצה חירות אמיתית. אם לא יהיה מנהיג שיאחד את כולם, אנחנו עלולים להידרדר למלחמת אזרחים מדממת כמו בסוריה".

יחזקאלי מזהיר מפני הסכמים חשאיים (כמו השמועות על הסכם אי-תקיפה בין ישראל לאיראן): "הסכמים כובלים את ידיה של ישראל. בשכונה שלנו, מי שמבקש הסכם נתפס כחלש. צריך להשאיר את כל האופציות פתוחות".

השבועות הקרובים, לדבריו, יהיו קריטיים. יחזקאלי מאמין שבסופו של דבר "לב מלכים ביד ה'", והתהליכים ההיסטוריים יובילו לשינוי, אך הוא קורא לציבור הישראלי להתפכח: "אל תהיו מודאגים, תהיו שמחים שאנחנו פוקחים עיניים. מי שמקדים תרופה למכה – ידו על העליונה".

הריאיון המלא שודר ברדיו "כיכר FM" בתכניתו של אלי גוטהלף

הפקה: איציק אוחנה

מפיק באולפן: נריה סעדיה