תוכנית האקטואליה של 'כיכר השבת' - "כיפות שחורות", בפרק נוסף ומרתק ב'אולפני כיכר' בהנחיית יוסי סרגובסקי, בעיצומה של טלטלה ביטחונית ופוליטית.

חברי הפאנל השבוע:

הרב חיים עוזר ג'י , המזוהה עם הרצפ"ניקים

, המזוהה עם הרצפ"ניקים ישראל שילה מארגון "אחוות תורה"

מארגון "אחוות תורה" רב סרן במיל' עו"ד יצחק גליק מתנועת "אל הדגל"

מתנועת "אל הדגל" סגן ראש עיריית אשדוד, עו"ד אלי נכט

הרב ישראל טרופר מהפלג הירושלמי

טראמפ, נתניהו והאם היחסים באמת במשבר?

הדיון נפתח סביב הדיווחים על מתיחות ביחסים בין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לבין ראש הממשלה בנימין נתניהו.

בעוד אלי נכט העריך כי מדובר בעיקר בטקטיקה מדינית וכי הברית בין המדינות חזקה מכדי להתערער בשל אמירה כזו או אחרת, בפלג הירושלמי ראו בהתפתחויות סימן נוסף לכך שההנהגה בישראל משלמת מחיר על היחס ללומדי התורה.

במהלך הדיון עלתה גם השאלה האם טראמפ מונע משיקולים אידיאולוגיים או משיקולים כלכליים, כאשר חברי הפאנל הציגו תפיסות שונות לחלוטין לגבי המהלכים האמריקניים מול איראן וישראל.

מעצרי העריקים והקרב על הרחובות

הנושא המרכזי של התוכנית עסק בגל המחאות סביב מעצרי עריקים חרדים וההפגנות החוזרות ברחבי הארץ.

הרב ישראל טרופר והרב חיים עוזר ג'י הסבירו כי מבחינתם מדובר במאבק על עתיד עולם התורה, וכי ההפגנות נועדו להיאבק בגזירת הגיוס ולא להגן על עצור כזה או אחר.

מולם התייצבו ישראל שילה, אלי נכט ועו"ד יצחק גליק, שטענו כי חסימות כבישים, עימותים עם שוטרים והפרעה לציבור הרחב פוגעים במאבק עצמו ויוצרים נזק תדמיתי משמעותי לציבור החרדי.

אחד הרגעים הבולטים בתוכנית הגיע כאשר שילה תקף את שיטת ההפגנות ואמר כי אם התורה היא המגן של עם ישראל - התשובה צריכה להיות חיזוק בתי המדרש ולא יציאה לרחובות.

העימות החריף: מי שלא לומד - צריך להתגייס?

אחד הוויכוחים הסוערים ביותר נרשם בין ישראל שילה לאנשי הפלג הירושלמי סביב השאלה מה דינו של צעיר חרדי שאינו יושב ולומד.

שילה טען כי מי שאינו לומד תורה באופן מלא צריך להשתלב במסלולים מותאמים, כולל שירות צבאי, תוך שמירה על אורח חיים חרדי.

מנגד, אנשי הפלג הירושלמי הבהירו כי מבחינתם הבעיה איננה רק תנאי השירות או סוג המסגרת, אלא עצם התפיסה הערכית והחינוכית של צה"ל, שלטענתם אינה עולה בקנה אחד עם עולם התורה.

הדיון גלש גם לשאלות יסוד על ציונות, יהדות, זהותה של המדינה והיחס שבין חרדים לחברה הישראלית.

סערת הנשים בשריון

הפאנל עסק גם במשבר שנוצר בין חלקים מהציונות הדתית לצה"ל בעקבות שילוב נשים בשריון.

עו"ד יצחק גליק טען כי ניתן להגיע להסדרים שיאפשרו גם שירות נשים וגם שמירה על אורח חייהם של חיילים דתיים.

ישראל שילה הדגיש את חשיבות פקודות המטכ"ל והמסגרות המותאמות לציבור החרדי, בעוד אלי נכט טען כי תפקידו של הצבא הוא לנצח במלחמות ולא לחנך מחדש את המתגייסים.

גם כאן נרשמו חילוקי דעות חריפים, אך כל המשתתפים הסכימו כי מדובר באחת הסוגיות הרגישות ביותר ביחסי דת ומדינה.

רץ ברשת

בפינת "רץ ברשת" הוצג העימות הסוער בוועדת החוקה, שבו תקף ח"כ ארז מלול את המשנה ליועצת המשפטית לממשלה גיל לימון.

הסרטון עורר דיון באולפן סביב היחס של מערכת המשפט לציבור החרדי, סוגיית הסנקציות והצעדים הננקטים נגד משתמטים משירות.

אנשי השבוע

ישראל שילה בחר להקדיש את הפינה לגדולי התורה הפועלים בארץ ובעולם למען החזקת עולם הישיבות.

אלי נכט בחר ברבש"ץ מיישוב סלעית, שפעל באומץ בזירת פיגוע וסייע בנטרול מחבל.

ישראל טרופר בחר להזכיר את הנשיא השלישי של ישראל, זלמן שזר, בעקבות דברים שאמר בעבר על מקומה של התורה בחיי העם היהודי.

ואילו הרב חיים עוזר ג'י בחר בשופט נעם סולברג, תוך ביקורת על מה שכינה הסתירה שבין השתייכותו לעולם שומר המצוות לבין תפקידו במערכת המשפט.

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