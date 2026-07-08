ברקע הציפייה הציבורית הדרוכה ותחושות האכזבה בקרב צעירים חרדים רבים הטוענים כי הנציגים הפוליטיים "לא סיפקו את הסחורה" במבחן התוצאה – יועץ התקשורת והמרצה הבכיר יהודה אייזקוביץ' מציב גבול ברור בפאנל התוכנית 'כיפות שחורות', ומסביר מדוע המחשבה שהנציג החרדי פועל כמו פוליטיקאי חילוני היא טעות יסודית ומסוכנת.

"מי שמבקר ח"כ – מבקר את גדולי ישראל"

"יש טעות שנפוצה מאוד בקרב צעירים חרדים שרואים בח"כים החרדים את המשוואה המקבילה לח"כ החילוני, וזאת טעות", הבהיר אייזקוביץ' בטון נחרץ. "חברי הכנסת החרדים הם ידם הארוכה של גדולי ישראל. כל פעולה שלהם נעשית על דעתם בלבד, ומי שמבקר אותם – למעשה מבקר את גדולי ישראל! זה דבר בלתי שייך ולא נתפס. אסור לצעיר חרדי להתייחס לנציג שלו כפי שהחילונים מתייחסים לח"כים שלהם. הם שלוחי דרבנן, נקודה".

משחק השחמט של חוק הגיוס: "בסוף יהיה מט"

בתגובה לביקורת הציבורית החריפה על כך שבמבחן התוצאה נראה שהנציגים החרדים נכשלו – טען אייזקוביץ' כי עצם הציפייה לתוצאות מיידיות אינה רלוונטית, מאחר שלנציגים החרדים אין יכולת לשלוט בכל מערכות השלטון והמשפט במדינה, ומדובר במסע ארוך שייקח עוד זמן.

כדי להסביר את תמונת המצב הנוכחית סביב משבר הגיוס, השתמש אייזקוביץ' בטרמינולוגיה מעולם השחמט: "צריך להבין שהמשחק עכשיו על חוק הגיוס הוא סוג של משחק שחמט. בינתיים, לצד השני יש את היכולת להפיל לנו פה חייל, שם חייל. אבל הסיפור בסוף נגמר – המשחק יסתיים במט, והניצחון בסופו של דבר יהיה של החרדים, כפי שרואה כל מי שהביט בהיסטוריה".

האם נתניהו "מרח" את המגזר?

הדיון באולפן הגיע לנקודת רתיחה כאשר עלתה השאלה הכואבת ביותר ברחוב החרדי: האם ראש הממשלה בנימין נתניהו פשוט ניצל ו"מרח" את השותפים החרדים לאורך זמן?

אייזקוביץ' לא התחמק וסיפק ניתוח ריאליסטי: "אני סבור שפוליטיקאי כמו נתניהו מיומן מספיק כדי להגיע למטרות שלו. יכול להיות שהחרדים לא היו בראש מעיינותיו – אבל עדיין, במחנה החרדי, צריך להיות זהירים מאוד בביקורת כלפי חברי הכנסת כי הם עושים את דבריהם של גדולי ישראל"

גולשי 'כיכר': מה אתם חושבים?

האם חברי הכנסת החרדים צריכים להיות חסינים מביקורת ציבורית מתוקף היותם "שלוחי דרבנן" או שבזמן שחוק הגיוס תקוע והצעירים מתוסכלים, זכותו של הציבור לדרוש תשובות? וגם, האם נתניהו באמת השתמש במגזר החרדי?

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