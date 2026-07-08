כיכר השבת
ומה אתם חושבים?

"למרות הכישלון - אסור לבקר את הח"כים החרדים" | האמירה שעוררה סערה

בזמן שחלק מחברי כנסת החרדים חוששים מהמצלמות ומפחדים להתייצב באולפן כדי לתת תשובות, יהודה אייזקוביץ' מציב קו אדום דרמטי מול מרמור הצעירים שהפכו לעריקים: "אסור לבקר את חברי הכנסת החרדים"| וגם, האם נתניהו באמת "מרח" את החרדים, ומדוע משחק השחמט של חוק הגיוס יסתיים ב'מט', לטענתו | צפו בסערה מתוך התוכנית "כיפות שחורות" (חרדים)

8תגובות
צפו בדרמה מתוך התוכנית "כיפות שחורות"
צפו בדרמה מתוך התוכנית "כיפות שחורות"| צילום: צילום: כיכר השבת

ברקע הציפייה הציבורית הדרוכה ותחושות האכזבה בקרב צעירים חרדים רבים הטוענים כי הנציגים הפוליטיים "לא סיפקו את הסחורה" במבחן התוצאה – יועץ התקשורת והמרצה הבכיר יהודה אייזקוביץ' מציב גבול ברור בפאנל התוכנית 'כיפות שחורות', ומסביר מדוע המחשבה שהנציג החרדי פועל כמו פוליטיקאי חילוני היא טעות יסודית ומסוכנת.

"מי שמבקר ח"כ – מבקר את גדולי ישראל"

"יש טעות שנפוצה מאוד בקרב צעירים חרדים שרואים בח"כים החרדים את המשוואה המקבילה לח"כ החילוני, וזאת טעות", הבהיר אייזקוביץ' בטון נחרץ. "חברי הכנסת החרדים הם ידם הארוכה של גדולי ישראל. כל פעולה שלהם נעשית על דעתם בלבד, ומי שמבקר אותם – למעשה מבקר את גדולי ישראל! זה דבר בלתי שייך ולא נתפס. אסור לצעיר חרדי להתייחס לנציג שלו כפי שהחילונים מתייחסים לח"כים שלהם. הם שלוחי דרבנן, נקודה".

משחק השחמט של : "בסוף יהיה מט"

בתגובה לביקורת הציבורית החריפה על כך שבמבחן התוצאה נראה שהנציגים החרדים נכשלו – טען אייזקוביץ' כי עצם הציפייה לתוצאות מיידיות אינה רלוונטית, מאחר שלנציגים החרדים אין יכולת לשלוט בכל מערכות השלטון והמשפט במדינה, ומדובר במסע ארוך שייקח עוד זמן.

כדי להסביר את תמונת המצב הנוכחית סביב משבר הגיוס, השתמש אייזקוביץ' בטרמינולוגיה מעולם השחמט: "צריך להבין שהמשחק עכשיו על חוק הגיוס הוא סוג של משחק שחמט. בינתיים, לצד השני יש את היכולת להפיל לנו פה חייל, שם חייל. אבל הסיפור בסוף נגמר – המשחק יסתיים במט, והניצחון בסופו של דבר יהיה של החרדים, כפי שרואה כל מי שהביט בהיסטוריה".

האם "מרח" את המגזר?

הדיון באולפן הגיע לנקודת רתיחה כאשר עלתה השאלה הכואבת ביותר ברחוב החרדי: האם ראש הממשלה בנימין נתניהו פשוט ניצל ו"מרח" את השותפים החרדים לאורך זמן?

אייזקוביץ' לא התחמק וסיפק ניתוח ריאליסטי: "אני סבור שפוליטיקאי כמו נתניהו מיומן מספיק כדי להגיע למטרות שלו. יכול להיות שהחרדים לא היו בראש מעיינותיו – אבל עדיין, במחנה החרדי, צריך להיות זהירים מאוד בביקורת כלפי חברי הכנסת כי הם עושים את דבריהם של גדולי ישראל"

גולשי 'כיכר': מה אתם חושבים?

האם חברי הכנסת החרדים צריכים להיות חסינים מביקורת ציבורית מתוקף היותם "שלוחי דרבנן" או שבזמן שחוק הגיוס תקוע והצעירים מתוסכלים, זכותו של הציבור לדרוש תשובות? וגם, האם נתניהו באמת השתמש במגזר החרדי?

טקבקו בתחתית הכתבה והביעו את דעתכם!

התוכנית "כיפות שחורות" בהגשת יוסי סרגובסקי היא הזירה המרכזית באתר '', העוסקת בכל הנושאים הבוערים שעל סדר היום. לחצו לצפייה בתוכנית המלאה >>
כיכר השבתבנימין נתניהוצה"לגיוס חרדיםחוק הגיוסמעצר עריקעריקיםנאור שיריאושר שקליםיהודה אייזיקוביץיוסי סרגובסקיכיפות שחורות

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (55%)

לא (45%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

6
מה קיבלת מהם משהו שאתה כך מדבר?
...............
חחח ממש נשמע דובר בתשלום אייזיקוביץ
ערן
כנראה אכן הוא מקבל כסף ליחצ"ן את החכי"ם החרדים שחלקם הגדול כנראה יאבד את השטלה שלו.
המעוררים
5
כחרדי, הם לא חסינים מביקורת, ואכן חובה לבקר היכן שהם עשו דברים לא טובים. אבל, בנושא הגיוס, וכל גרורותיו הרבים, אם גדולי ישראל עומדים ומעידים עליהם שהם עשו כל מה שאפשר, והמציאות הפשוטה גם חותמת על זה, אז באמת אין מה להעביר ביקורת ..
דוד
4
אייזקוביץ' צודק ב-100% וכל מילה שלו בסלע!! הבעיה הגדולה של חלק מהצעירים היום שהם הושפעו מהרחוב החילוני ומתייחסים לנציגי הציבור שלנו כאילו הם עובדים אצלם... חברי הכנסת החרדים לא זזים מטר בלי לקבל הוראה ישירה מגדולי ישראל!
חרדי מיושב
3
עם כל הכבוד לתירוץ של "שלוחי דרבנן", הציבור כבר עייף מסיפורים לשלוח יועצי תקשורת שיגידו לנו ש"אסור לבקר" זה לא רציני
צופה קבוע
2
איזה מט ואיזה נעליים, הגיע הזמן להפסיק להיות נאיביים נתניהו עושה לנציגים החרדים בית ספר
צפתי
1
אין להגיד עליהם ביקורת מסיבה פשוטה כי אין אלטרנטיבה אחרת ואם זה מה שגדולי ישראל אמרו להצביע להם זה מה שעושים ולא משנה התוצאות בכלל
יאיר

אולי גם יעניין אותך:

עוד בכיפות שחורות:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר