"ההסתה לא פוסקת", הבוקר (ראשון) ישיבת הממשלה התכנסה, וציינה חמישים שנה להקמת יחידת הימ"מ המשטרתית, במקביל במהלך הישיבה נשמעה מתקפה חריפה נגד היועמ"שית על ידי ראש הממשלה והשרים בן גביר וקיש.

השר קיש האשים את הפרקליטות: "אני עובר יום יום הפגנות אלימות מול הבית, כבר עשרה תיקים הוגשו נגד מפגינים והפרקליטות לא עושה דבר".

השרה רגב: "מילים הורגות. השוטרים עושים עבודה נפלאה, וראיתי את זה מחוץ לכנס הליכוד אתמול בפתח תקווה. 20 שוטרים צריכים ללוות שרה מול 300 מפגינים".

השר בן גביר התייחס להסתה וטען כי "הרצח הפוליטי הבא זה רק עניין של זמן. אני מתכוון לקיים דיון אצלי בעקבות הרצח של צ'רלי קירק. נמצאת כאן נציגה של היועמ"שית, אני אומר לך - הכתובת על הקיר. תתעוררו!".

מפכ"ל המשטרה דני לוי שהשתתף באופן חריג בישיבה טען: "השר קיש צודק. שום שר, או נציג ציבור לא צריך להיות מאוים, המשטרה עושה הכל לאבטח ולשמור, הוגשו 13 תיקים לפרקליטות, אבל צריך שת"פ של הפרקליטות".

השר קרעי שאל את המפכ"ל: "האם הפרקליטות משתפת איתכם פעולה?".

המפכ"ל השיב: "אחד הדברים שאני אדבר עם היועמ"שית זה הנושא הזה. צריך לטפל בהם. הולכים בכל הכוח או מול הפרקליטות או עם הפרקליטות".

ראש הממשלה התייחס לסוגית ההסתה: "אין ישיבת ממשלה שהנושא הזה לא עולה. אין אכיפה ביחס למסיתים. האחריות היא של היועמ"שית ופרקליט המדינה".

בהמשך, נתניהו קם ופנה למפכ״ל: "אי אפשר להגיד אפי׳ אכיפה בררנית כי אין אכיפה".

במקביל, נתניהו פנה בזעם למשנה ליועמ״שית סומפולינסקי: "האחריות עליכם אתם לא עושים דבר. אפס".

השר דודי אמסלם קרא לעברו של המפכ״ל: "אתה צריך לעמוד על שלך. תחקור אותה (את היועמ״שית). תעצור אותה. היא מסיתה להפרת הסדר. אתה אחראי על שמירת הסדר".

ראש האופוזיציה יאיר לפיד הגיב לאמירות של רה"מ והשרים: "ישראלים נרצחים ברחובות, 142 מדינות מצביעות נגדנו באו״ם, החטופים גוססים במנהרות, האנטישמיות בעולם משתוללת, אבל ישיבת הממשלה הוקדשה לעוד סבב התבכיינות של השרים על זה שמסיתים נגדם. ממשלה חולה".