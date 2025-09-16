מפתיע: זה מספר תאי הכליאה שנפתחו בישראל מאז השבעה באוקטובר

עליה במספרי הכלואים: הוועדה לביטחון לאומי אשרה היום (שלישי) את בקשת הממשלה להאריך את ההכרזה על מצב חירום כליאתי, עד ליום כ"ד בחשון התשפ"ו.

מצב חירום כליאתי מאפשר להלין עצורים ואסירים תוך חריגה מהוראות חוק שטח מחיה, ואף להלינם שלא על מיטה, זאת בכדי לאפשר המשך קליטת עצורים במתקני שירות בתי הסוהר (שב"ס) ובמטרה לתת מענה לצורכי הביטחון.

יו"ר הוועדה, ח"כ צביקה פוגל הרגיע וטען במהלך הדיון כי "הממשלה מבקשת להאריך את ההכרזה על מצב חירום כליאתי. זאת, לאחר ששוכנעה שבוצעו הפעולות הנדרשות כדי לקיים את התנאים הנדרשים להמשיך להחזיק אסירים בבתי הסוהר תוך כדי שאנו חורגים מהוראות הדין למרווח המחיה".

נציגת משרדו של בן גביר, עו"ד אביב ישראלי, פרסה בפני הוועדה את הבקשה להארכה. לדבריה, כיום מצבת האסירים עומדת על 24,715 עלייה של 8,360 אסירים מתחילת המלחמה. כאשר הארכת ההכרזה נועדה לאפשר לשב"ס ולכוחות הביטחון להמשיך ולקלוט אסירים פליליים וביטחוניים.

בהמשך הדיון יועמ"ש הוועדה, עו"ד עידו בן יצחק שאל מה הסיבה לעלייה במצבת האסירים הפליליים מאז הדיווח הקודם?

סג"ד תמר דורי נציגת שב"ס בדיון הסבירה כי היא נובעת מעלייה במספר השב"חים: "כיום יש כ- 2500 שב"חים המוגדרים כפליליים ונובע משינוי המדיניות של מעצר ראשון במקום שלישי".

יו"ר הוועדה, ח"כ פוגל אמר לסיכום הדיון כי אנחנו חייבים לזרז את תהליכי הבינוי בראש וראשונה במטרה לדאוג לביטחונם של לוחמי הכליאה. כלל שנרווח ונגייס יותר אנשים כך יהיה יותר בטוח".