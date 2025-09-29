לקראת ימים מתוחים: הוועדה לביטחון לאומי דנה אמש (ראשון) בבקשה לדיון דחוף על "היערכות המשטרה בתקופת המסיק למניעת פגיעה במתיישבים".

בכתב הבקשה נטען, כי בכל שנה אנו עדים לתופעה מטרידה ומסוכנת לפיה: גורמים אנרכיסטיים, פעילי שמאל קיצוני וערבים מנצלים את התקופה הזו כדי להגיע בהמוניהם לאזורי ההתיישבות תחת כסות של “סיוע במסיק”.

בבקשה אף נכתב כי האנרכיסטים מתצפתים על היישובים, מתנכלים למתיישבים, ויוצרים פרובוקציות שמדרדרות במהירות לאירועי טרור אלימים . הניסיון מלמד כי בתקופה זו קיימת רגישות ביטחונית גבוהה, והיעדר היערכות מספקת עלול להוביל להתפרצויות טרור קשות, לפגיע ה פיזי ת במתיישבים ואף לסיכון ממשי של חיי אדם.

ח"כ לימור סון הר מלך ממפלגתו של בן גביר אמרה כי "יש שימוש ציני בנכונות שלנו לאפשר מסיק בעונה הזו במטרה לבצע פרובוקציות ומסווה לפעולות אלימות והשחרת המתיישבים ביו"ש".

יוזמת הדיון הוסיפה וטענה כי "יש ניצול של הגישה ליישובים וההיתרים שהם מקבלים לאיסוף מידע קריטי בתוך היושבים ותקיפות נזק לרכוש. למרות ההתראות החוזרות ונשנות הם עוברים מגזה לגזרה תוקפים ונהנים מחסינות מוחלטת ממעצר. אני קוראת למערכת הביטחון להפסיק את ההפקרות. יש ניסיון לייצר שגרה ונוחות לאובים שלנו".

ח"כ גלעד קריב: הגיב לדבריה של הר מלך וטען כי "הנתונים מלמדים שעונת המסיק פוגעת קשה ברכושם של פלשתינים ומונעת מהם להגיע לשטחים שלהם . תועדו 130 מקרים של פגיעה בחקלאים פלשתינים. התמונה היא במידה רבה הפוכה או לכל הפחות משולבת. ישנן תלונות רבות לגבי חוסר מענה בזמן אמת של פניות חקלאים פלשתינים באירועי אלימות ואין מוקד שנותן מענה מידי".

פעיל התיישבות אלישע ירד טען בדיון כי יש ערבים שמנצלים את העונה הזו לטרור ויש ארגון מיוחד שמנצל את תקופת המסיק להתסיס לאלימות. אלה אותם אנשים וקבוצה שנהנים מחסינות. זה לא רק פרובוקציות זה ממש אלימות. אנו עוקבים אחריהם 6 שנים. אותם אנשים תוקפים ולא נעצרים".

נצ"מ אברהם מבורך, קצין אג"מ מחוז ש"י, במשטרה אמר כי עונת המסיק היא תקופה רגישה שכל כוחות הביטחון מייחסים לה קשב רב כאשר ברקע מלחמת חרבות ברזל: "אנו מבצעים עבודת מטה סדורה ויש קבוצת פקודות ברורות של מפקד המחוז ואלוף פיקוד מרכז. הרעיון המרכזי הוא למנוע את האירועים ולא להגיב להם. המטרה שלנו שהתקופה תעבור ללא פגיעות בנפש ורכוש משום כיוון. יש מטה משותף לצבא ולמשטרה ולמג"ב על מנת שיהיה סנכרון יוצבו כוחות במקומות חיכוך משמעותיים על מנת שימנעו אירועים".

יו"ר הוועדה ח"כ פוגל אמר לסיכום החופש שמדינת ישראל מעניקה לביצוע המסיק אסור שיהיה מלווה בפוטנציאל לאלימות. אם יש גורמים שמגיעים להסית ולפגוע יש למנוע מהם להגיע. אם באים רק למסוק זיתים אז מצוין.

כשהוא מוסיף: "מילת המפתח היא היערכות מוקדמת. אנו אלופים בתגובות אבל הניסיון שרכשנו מחייב אותנו להיערך ולמנוע את המקרים מראש. השב"כ לצערי אינו משתף פעולה כמו שצריך בהגעה לדיונים נקיים דיון חסוי בו יגיעו נציגיו".