מה קורה בערבה? הוועדה המיוחדת לישובי הגבול המזרחי התכנסה הבוקר (שני) לדיון בנושא מקרי ההברחות מהגבול המזרחי וההתמודדות של מערכת הביטחון עם איום הרחפנים בגבולות. בדיון השתתפו נציגי צה"ל, המשטרה, משרדי הממשלה ונציגי היישובים לאורך הגבול.

בשבוע שעבר הודיע משרד הביטחון כי השלים את סדרת המכרזים הראשונה ויחל בעבודות להקמת המכשול בשבועות הקרובים; בשלב הראשון יתמקדו העבודות בשני קטעים בגזרת העמקים.

יו"ר הוועדה קרא בדיון שלא להזניח את העבודות בדרום והדגיש כי "יש לקדם במקביל את הקמת המכשול גם באזור אילת והערבה. ביטחון תושבי הדרום אינו יכול להמתין. לצד ההגנה הפיזית באמצעות המכשול, על המדינה להמשיך ולהשקיע בחיזוק היישובים עצמם, באמצעי התגוננות, תשתיות חירום, ותקציבים לפיתוח קהילתי, כך שתושבי האזור יחושו ביטחון וגב חזק ממדינת ישראל."

ראש המועצה המקומית עמק הירדן עידן גרינבאום: "אנחנו מוטרדים. אנחנו נמצאים מאות מטרים ספורים מהגבול עם ירדן ועדיין אין תקציב למכשול שיכסה את כל עמק המעיינות."

ראש עיריית אילת אלי לנקרי אמר בדיון: "היום רק מתחדד הצורך להוציא לדרך את התכניות של המכשול. אני שומע שהמכרזים הראשונים מדברים על החלק הצפוני של הגבול ומבקש שהחלק הדרומי לא יוזנח. אם יהיה כאן משבר, הוא יכול לעצור את הכלכלה ולגמור את העיר הזאת."

סא"ל ע' מאגף המבצעים של צה"ל עדכן בדיון: "לאחרונה הקמנו בפיקוד מרכז את אוגדת גלעד (אוגדת 96), אוגדה מרחבית חדשה שתיקח אחריות על הגנה בגבול המזרחי של ישראל, מאזור חמת גדר ועד אילת. היא עדיין בהתפתחות. נצטרך לעבות אותה ביכולות, אמצעים וכוחות נוספים. ייצרנו גם כוננויות ייחודיות למרחב הזה."

המשנה לראש המוסד לשעבר ח"כ רם בן ברק טען כי "הגבול המזרחי הוא אחד האתגרים הכי גדולים למדינה כשאנו עדים לניסיונות איראניים להבריח דרכו כמויות עצומות של נשק על מנת ליצור כאן תוהו ובוהו. טכנולוגיה זה דבר מאד חשוב אבל זה לא יכול להיות הפתרון היחידי. צריך להגדיל את הצבא בעשרות אלפי אנשים. אי אפשר שמגזרים שלמים לא יישאו בנטל. הפתרון הטכנולוגי חשוב, אבל הפתרון של חיילים הוא חיוני."