"תחושת חנק וחוסר ביטחון": הוועדה לביטחון לאומי קיימה היום (שלישי) דיון במצוקת תושבי שכונת עזה בירושלים. בבקשה לדיון נאמר כי בעקבות מצוקתם הגוברת של תושבי שכונת עזה בירושלים, הנובעת מההפגנות, החסימות וההגבלות התנועתיות המוטלות על האזור בתקופה האחרונה.

לדברי התושבים: "הגיעו פניות רבות ללשכתי המצביעות על מציאות בלתי נסבלת: תושבים מתקשים להגיע לבתיהם, לעבודה ולבתי הספר. שירותים חיוניים אינם נגישים, ורבים מהם מתארים תחושת חנק וחוסר ביטחון יומיומי". על אף ההבנה לצרכים הדמוקרטיים, נראה כי האיזון בין הזכות להפגין לחיי שגרה בסיסיים, הזכות לתנועה ובטחון של אזרחים ישראלים נפגע בצורה קשה.

מיכל, תושבת השכונה, סיפרה על הסבל הקשה: לפני ראש השנה סגרו את הכביש לשמונה ימים. "לא ידענו אם אפשר להזמין, גז, סולר, מזון . כי לא יכולים להגיע אלינו. אין אוטובוסים באופן סדיר. באמצע הלילה מפגינים נכנסים לחצר שלנו זה מפחיד".

אהוד תושב אחר, ציין, כי הרגיש ייאוש ואף שקל לעזוב את העיר. "אני בעד זכות ההפגנה אבל אני נגד זכות האלימות. סבלנו מאלימות פיזית ממש כאשר ביקשנו לצאת מהחצר. זאת תחושה קשה".

תמר תושבת נוספת הוסיפה, כי הם מרגישים עצירים בגלל המחסומים והחסימות בשכונה. "לפני כשנתיים ביתי עברה ניתוח קיסרי ולא אפשרו לה להגיע אלינו הביתה. אנחנו סובלים".

סגן ראש עיריית ירושלים, אדיר שורץ, טען כי מדובר ברחוב ראשי ואין לו אלטרנטיבה. "פגיעה באוטובוסים היא פגיעה במאות נוסעים ביום. הרחוב לא נחסם לשעה -שעתיים להפגנה אלא לימים שלמים: "אני לא משויך לאף צד פוליטית, אותי מעניינים התושבים ובעלי העסקים שנאנקים והולכי הרגל בשכונה עם כל המחסומים".

תנ"צ שלומי בכר, מפקד מרחב ציון, במשטרה, אמר כי ברחוב אין מקום ייעודי למיקום קבוע של הפגנות ומחאות. "כל פעם אנו נדרשים מול קבוצת מפגינים כזו או אחרת למצוא מקום שיעמוד במבחנים של גם מחאה אפקטיבית וגם מניעת שיבוש שגרת החיים ברחוב". הוא הוסיף, שיש מחסומים באופן קבוע כי בית ראש הממשלה הוגדר כמעון הרשמי עד שהבית בבלפור יחזור לשימוש מלא. "אנחנו נערכים להגן עליו בשיתוף פעולה עם השב"כ כדי שמפגינים לא יוכלו להגיע לפאתי הבית ולממש את המחאה שלהם. אנו לא יכולים לאפשר זאת מטעמי ביטחון".

בהתייחסו למתווה שנקבע ברעננה (ביתו של רה"מ לשעבר בנט) אמר כי יש כוונה ליישם מתווה שמנוסח בימים אלה לפיו תתאפשר מחאה שלוש פעמים בשבוע בשעות ברורות יחד עם אכיפת חוק הרעש בקפדנות - לדבריו: "לא נאפשר אמצעי הרעשה מורכבים. מי שיפר יעוכב לתחנה. בנוסף יוצבו שלטי מידע במקום ואמצעים שיחליפו את המחסומים על המדרכות".