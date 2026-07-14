רגעי אישור החוק - צילום: ערוץ הכנסת רגעי אישור החוק | צילום: צילום: ערוץ הכנסת 10 10 0:00 / 1:04

מליאת הכנסת אישרה הערב (שלישי) בקריאה ראשונה את הצעת חוק ״הלומי הקרב״, שנועדה לעגן לראשונה בחקיקה את מעמדם של נפגעי הלם קרב ולהרחיב את המענה הניתן להם על ידי משרד הביטחון.

הצעת החוק, שהגישו קבוצת חברי כנסת מכלל סיעות הבית, אושרה ברוב של 61 חברי כנסת, ללא מתנגדים, ותוחזר לדיון בוועדת הכנסת לקראת הכנתה לקריאה שנייה ושלישית. עם הכרזת תוצאות ההצבעה פרצו חברי הכנסת והלומי הקרב שנכחו ביציע המליאה במחיאות כפיים, על רקע התמיכה הרחבה מצד הקואליציה והאופוזיציה.

הרגעים המרגשים בתחילת הדיון - צילום: ערוץ הכנסת הרגעים המרגשים בתחילת הדיון | צילום: צילום: ערוץ הכנסת 10 10 0:00 / 1:14

על פי הצעת החוק, לראשונה תיקבע בחוק הגדרה רשמית למונח “הלם קרב”, שיוגדר כתגובת דחק לאירוע טראומטי שאירע במסגרת פעילות מבצעית. בנוסף, יוגדר בחוק גם המונח “נפגע הלם קרב”, כמי שנקבעה לו דרגת נכות בשל הפרעה בתר־חבלתית שנגרמה בעקבות הלם קרב.

עוד קובעת ההצעה כי אגף השיקום במשרד הביטחון יחויב להעניק טיפול המותאם באופן ייעודי לנפגעי הלם קרב, בהתאם למאפייני הפגיעה הייחודיים שלהם.

בנוסף, מוצע לעגן בחקיקה את פעילותה של הוועדה למתן סיוע לפנים משורת הדין באגף השיקום. הוועדה תהיה מוסמכת להעניק סיוע במקרים חריגים לנכי צה”ל, ובמקרים מיוחדים גם לבני משפחותיהם, כאשר נקלעו למצוקה קשה הקשורה לנכותו של הנכה.

יו”ר ועדת הכנסת, ח”כ אופיר כץ, אמר במהלך הדיון: “זהו רגע של שקט ושלווה בין קואליציה לאופוזיציה, המבטא את הכבוד שאנו רוחשים להלומי הקרב. זו הזדמנות לומר לכם תודה על מה שעשיתם ועל המחיר שאתם משלמים מדי יום".

ח”כ משה סעדה, מיוזמי החוק, פנה להלומי הקרב שנכחו ביציע ואמר: “היום אתם יכולים להסתכל במראה בגאווה ולהגיד שאתם עושים היסטוריה ומתקנים עוול של עשרות שנים. היום אנחנו מתקנים ומכירים בהלומי הקרב".