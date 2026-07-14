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בליץ חקיקה

אחרי אישור חוק הקפאת המעצרים: הכנסת דנה הלילה ברפורמת הכשרות

מליאת הכנסת החלה לדון ברפורמת הכשרות המבקשת לבטל את האפשרות למתן תעודות כשרות על ידי גופי כשרות פרטיים ולהחזיר את הסמכות הבלעדית לרבנות הראשית ולרבנויות המקומיות | בקואליציה מעריכים כי ההצבעה בקריאה השנייה והשלישית תתקיים לאחר חצות (כנסת)

מליאת הכנסת (צילום: דני שם טוב, דוברות הכנסת)

לאחר אישור חוק הקפאת מעצרי תלמידי הישיבות ושורת חוקים נוספים, מליאת הכנסת ממשיכה גם הלילה (שלישי) בבליץ החקיקה לפני פיזור הכנסת בסוף השבוע, כאשר על סדר היום עומדת רפורמת הכשרות של ח”כ אוהד טל (הציונות הדתית).

הצעת החוק מבקשת לבטל את ההסדרים שאפשרו פעילות של גופי כשרות פרטיים, ולקבוע כי הסמכות למתן תעודות כשרות תהיה בידי הרבנות הראשית לישראל, רבנים מקומיים שהוסמכו לכך והרבנות הצבאית, לפי העניין.

בנוסף, החוק מסדיר את פעילות מערך הכשרות, לרבות תקני הכשרות, מעמדם של משגיחי הכשרות, מנגנוני הפיקוח וההשגה וחובת דיווח שנתית לכנסת.

בדיונים המקדימים בוועדה למיזמים ציבוריים שולבו בהצעה מנגנוני השגה ופיקוח, וכן נקבעו הסדרים להסדרת העסקתם של משגיחי הכשרות תוך ניתוק הזיקה הישירה בינם לבין בתי העסק.

מנגד, מתנגדי החוק טוענים כי ריכוז הסמכות בידי הרבנות הראשית יביא ליצירת מונופול בתחום הכשרות, יצמצם את התחרות ועלול להגדיל את הנטל הכלכלי על בעלי העסקים.

בקואליציה מעריכים כי הדיון במליאה יימשך לתוך הלילה, וההצבעה בקריאה השנייה והשלישית צפויה להתקיים סמוך לשעה 01:00. לאחר אישור החוק צפויה המליאה לעבור לדיון בהצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה.

מליאת הכנסתרפורמת הכשרות

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