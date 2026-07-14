אחרי אישור חוק הקפאת המעצרים: הכנסת דנה הלילה ברפורמת הכשרות

מליאת הכנסת ( צילום: דני שם טוב, דוברות הכנסת )

לאחר אישור חוק הקפאת מעצרי תלמידי הישיבות ושורת חוקים נוספים, מליאת הכנסת ממשיכה גם הלילה (שלישי) בבליץ החקיקה לפני פיזור הכנסת בסוף השבוע, כאשר על סדר היום עומדת רפורמת הכשרות של ח”כ אוהד טל (הציונות הדתית).