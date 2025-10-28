( צילום: שאטרסטוק )

קנס כספי של 153 אלף שקל, בתוספת 21 אלף שקל עבור הוצאות ושכר טרחת עורכי דין, נגזר על מוכרי דירה בבאר שבע לשלם לרוכשים, לאחר שבדירה התגלתה נזילה - בניגוד לחוזה.

לפי הדיווח במאקו, מדובר בדירה שנמכרה לפני כמעט שלוש שנים, ברחוב שלמה טנא בבאר שבע. בעת המכירה נקבע בין הצדדים, כמקובל לרוב, כי למוכרים לא ידוע על בעיות נזילות או רטיבות בנס או ממנו. אלא שבמהירות התברר שיש גם יש בעיות שכאלו. זה קרה זמן קצר אחרי שהרוכשים נכנסו לדירה. אחת השכנות, המתגוררת תחתם, אמרה להם שזה כארבע שנים כבר שישנה נזילה ממקלחת בדירתם. הנזילה, לדברי השכנה, גורמת לה לרטיבויות בקירות ובתקרה ולליקויים נוספים כמו ריחות נוראיים.

אילוסטרציה. למצולם אין קשר לנכתב בכתבה ( צילום: שאטרסטוק )

בשלב הזה רוכשי הדירה פנו למוכרים, בליווי תמונות של הנזילה, וטענו כי מדובר בהפרה של ההסכם. הם דרשו פיצוי בסך 153 אלף שקל ללא הוכחת נזק. זה הסכום שנקבע מראש בחוזה ביניהם בעת רכישת הדירה.

כאמור, השופט קיבל את דרישתם וחייב את המוכרים בתשלום הסכום. במהלך המשפט ניסו המוכרים להתנער ולומר כי לא קראו את ההסכם במכירה, שכן המתווך הוא שהתעסק בזה והם רק חתמו.

טענה נוספת שטענו הייתה שמדובר בבעיה זניחה, שתוקנה על ידם עוד לפני שמכרו את הדירה, ולכן הצהירו מה שהצהירו. אלא שהשופט כאמור דחה זאת.