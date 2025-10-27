עורכי דינו של ראש הממשלה בנימין נתניהו - עמית חדד, נועה מילשטיין וישראל וולרמן - שלחו היום (שני) בקשה לבית המשפט המחוזי בירושלים לקיים דיון דחוף בבקשת ראש הממשלה לבטל את ארבעת הדיונים השבועיים שנקבעו בקיץ האחרון.

עורכי דינו הוסיפו כי אם הבקשה לא תתקבל, מבקשים עורכי הדין מבית המשפט לאפשר להם להשתחרר מייצוגו של נתניהו. כזכור, לפי החוק, עורכי דין במשפט פלילי אינם רשאים להתפטר מיוזמתם במהלך המשפט, אלא נדרשים לקבל לכך את אישור בית המשפט.

פרקליטי נתניהו טענו כי "אינם יכולים מבחינה מקצועית ועניינית לנהל את הגנתו של ראש הממשלה בתדירות האמורה". לדבריהם, "שמיעת ההוכחות בתדירות שנקבעה בהחלטת בית המשפט תפגע משמעותית בהגנתו של ראש הממשלה, שכן היא לא תאפשר הכנה ראויה של עדי ההגנה, ותהווה אף אפליה של ממש לעומת פרקי הזמן שעמדו לרשות צוותי התביעה להכנת עדי התביעה מטעמם".

לדבריהם, "בפרק זמן מצומצם נדרש צוות ההגנה לפגוש עדים פוטנציאליים, לשמוע את גרסאותיהם לאירועים הרלוונטיים, לגבש את קווי החקירה, להכין את העדים לעדות וכן להכין את חקירותיהם. הדברים אינם נאמרים מבלי בדיקה ודרישה. ככל שיהיה צורך, הדברים יוצגו לבית המשפט הנכבד בדלתיים סגורות. מצב הדברים שנוצר הוא שהח"מ אינם יכולים להעניק לראש הממשלה הגנה ראויה כפי שהם מחויבים לעשות לפי כללי האתיקה".

עוד נמסר, כי אם בקשת פרקליטי ראש הממשלה לצמצום ימי הדיונים לא תתקבל, והם יוותרו על ארבעה דיונים בשבוע, ייאלצו עורכי דינו לבקש להשתחרר מייצוגו, "מאחר שאינם יכולים להעניק לראש הממשלה הגנה ראויה במתכונת האמורה, ואינם יכולים מבחינה אתית להמשיך ולייצגו".

בנוסף, "לצוות ההגנה התחייבויות קודמות ללקוחות אחרים שהם מייצגים, וגם כאן אינם יכולים מבחינה אתית לפגוע בעניינם של לקוחות אלה. לא זו אף זו - לח"מ עומדת הזכות לחופש העיסוק, והותרת ההחלטה על כנה תפגע ביכולתם של באי כוחו של ראש הממשלה להמשיך ולייצג לקוחות אחרים. השחרור מייצוג נדרש כדי למנוע פגיעה אנושה בחופש העיסוק של צוות ההגנה ופגיעה בלתי הפיכה במשרד הח"מ על כל המשתמע מכך" לשון ההודעה.