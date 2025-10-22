דרמה של ממש נרשמה היום (רביעי) במשפט נתניהו, כאשר דובי שרצר, לשעבר ראש צוות חשיפה במח"ש שסיפר בזמן אמת כיצד טייחה ראש מח"ש קרן בר מנחם את פנייתו על חוקר בתיקי נתניהו שדיווח על "מעשים בלתי חוקיים" בתיקי נתניהו, וסירב עד כה בתוקף לחשוף את שמו - הטיל פצצה בבית המשפט וחשף כי החוקר הוא סנ"צ צחי חבקין.

כזכור, עו"ד חדד אף ביקש לחייב את שרצר לחשוף את השם אך האחרון התעקש: "אני לא אומר את השם שלו, לא משנה מה יקרה, גם אם העולם יתהפך אני לא אומר את השם שלו".

לאחר ששמו נחשף, סנ״צ צחי חבקין שהיה חוקר בתיק אלף עלה להעיד בבית המשפט, וסיפר: שאלנו בתיק אלף שאלות רחבות יותר ממה שהותר לנו ע״י היועמ״ש דאז. לטענתו הם חרגו משום שחשבו שנתניהו פועל "ממניעים זרים".

על פ דיווח של אבישי גרינצייג, חבקין סיפר: ״אני אחזור אחורה לשנת 2016, מה שמכונה תיקי אלף הייתה לי תרעומת על האישור המאוד מוגבל שקיבלנו מהיועמ"ש דאז כשהייתי ראש מחלק ביאח״ה, לי הפריע מאוד למה זה כזה זהיר, למה זה כזה אנמי״. לדבריו, ״התחושה הייתה שהיועץ שולח אותנו למקומות שאין בהם ממש, אין בהם סיכוי. ולכן שאלנו שאלות רחבות יותר ממה שהותר לנו״.

סגן ראש מח"ש לשעבר, ח"כ משה סעדה כתב: "מה שאירע כעת באולם בית המשפט בו מתנהל משפט ראש הממשלה, הוא בגדר רעידת אדמה".

סעדה סיפר כי "בתקופת כהונתי כסגן ראש מח״ש, פנה אליי מקור בכיר שכיהן בעבר כראש צוות חקירה בתיקי נתניהו, וביקש למסור מידע בלתי נתפס על פשעים של חוקרי המשטרה בתיקי ראש הממשלה.

כאשר רציתי לפתוח בחקירה של החוקרים ולבדוק את המידע - הפרקליטות מנעה ממני לעשות זאת, סירבה להעניק למקור חסינות ולאחר שהעניין פורסם אף טענה שאין באמת מקור כזה ושמדובר בשקר".

לדבריו, "היום - האמת יוצאת לאור. בבית המשפט נחשפה זהותו של אותו מקור שהפרקליטות טענה שהוא אינו קיים, והוא יעיד על פשעי החוקרים, על פשעי הפרקליטות ועל הניסיון להשתיק את האמת אך ורק כדי לפגוע בראש הממשלה".

לסיום כתב: "תיקי נתניהו נולדו בחטא ולכן הם חייבים להיקבר בקבורת חמור. ובאשר לפשעי הפרקליטות וחוקרי המשטרה - אותם יש לחקור עכשיו!".