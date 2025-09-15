פרקליטות המדינה הגישה היום (שני) לבית המשפט המחוזי בתל אביב כתב אישום נגד יהודה פוויץ, תושב ירושלים בן 27, שביצע במהלך לילה אחד הצתות בחמש זירות שונות ברחבי העיר תל אביב. מדובר בנאשם המוכר מגרפיטי שריסס בירושלים, בין היתר בכותל המערבי ובבית הכנסת הגדול, שם כתב על "שואה בעזה".

מכתב האישום, שהוגש ע"י עו״ד גדעון לקס מפרקליטות מחוז תל אביב (פלילי), עולה כי פוויץ הצית לפני כשבועיים קרטונים, קרשי עץ, חפצים, צמחייה ואף ניסה להצית פחי אשפה במקומות שונים בתל אביב.

ההצתות שביצע בגינה ציבורית וברחובות הובילו לשריפות ולעצירת התנועה בכביש. לאחר ביצוע ההצתות, נמלט הנאשם מהמקום והאש כבתה רק לאחר סיוע מעוברי אורח וכוחות כבאות. כתב האישום מייחס לנאשם ביצוע חמש עבירות של הצתה.

הפרקליטות ביקשה מבית המשפט לעצור את הנאשם עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו. בבקשת המעצר הדגישה הפרקליטות את המסוכנות הנשקפת מהנאשם נוכח ריבוי ההצתות שביצע בשטח מגורים ובסביבת עוברי אורח.

מאסר עולם נגזר על תושב נתניה: זה מה שעשה בכניסה לבניין המגורים קובי אטינגר | 15:10

בחקירתו הראשונה, הודה פוויץ כי השריפה הראשונה שביצע הייתה על פירמידה בדרום תל אביב. הוא אמר: "אני לא אוהב פירמידות כי זה מזכיר את מצרים".

היה שלב בחקירות שבו הסביר את המניע למעשיו, כך עולה מבקשת המעצר. לדבריו, הוא החליט לפתוח במרד, מעין מחאה, כדי לעורר מודעות להרעבה בעזה ולעצור אותה, כלשונו.

"שעל הסיכוי הקלוש שמישהו יגיע להפגנה צריך להכניס מוטיבציה, בשביל להכניס מוטיבציה צריך לשרוף את פלורנטין", הוא אמר.

עוד צויין בבקשת המעצר כי הנאשם שיתף בתכנית נוספת שהייתה לו, במסגרת המחאה שלו - לבצע פיגוע. הוא אמר: "הפיגוע היה לשרוף את עזריאלי, בעזרת השם שאף אחד לא ימות אבל לא דחוף. קורבנות אדם זה גם בסדר... מה שאני צריך זה 10 ליטר דלק. בעזריאלי יש מלא מקומות נטושים אפשר לעשות שם מדורה ואף אחד לא ישים לב" ... "אני מתכנן לשרוף את עזריאלי ומקווה שאף אחד לא ימות. אני מניח שאני יהיה עצור הרבה זמן ואני ישכח".