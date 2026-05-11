"לא בחצר שלי": הניצחון של הילדים המיוחדים מול דיירי השכונה

דרמה משפטית וחברתית התרחשה השבוע ברחוב שקט באשדוד, כאשר בית המשפט השלום דחה בקשה דחופה של משפחות שכנות למנוע את פתיחתו של בית מגורים לילדים עם צרכים מיוחדים. השכנים טענו כי מדובר ב"פנימייה במסווה" שתגרום למטרדי רעש, בעיות חנייה ופגיעה בביטחון האישי שלהם ושל ילדיהם.

השופט יהודה ליבליין דחה את הטענות על הסף וקבע כי זכותם של הילדים המיוחדים לחיות בתוך הקהילה גוברת על חששות השכנים. בפסק דין נוקב, הסתמך השופט על תיקון לחוק התכנון והבנייה משנת תשמ"ח ותשס"ח, הקובע כי מגורי חוסים הם חלק בלתי נפרד מאופי של שכונת מגורים רגילה.

"הרגשת חרם ונידוי" - השופט מבהיר את מטרת החוק

בפסק הדין הודגש כי מטרת החוק היא להסיר מהילדים עם הצרכים המיוחדים את הרגשת החרם והנידוי החברתי. השופט ציין כי השכנים לא הציגו שום ראיה לנזק בפועל, אלא רק "תסריטים עתידיים" וחששות ערטילאיים מנוכחותם של הילדים.

"המבקשים לא הצליחו להראות כל נזק ממשי", קבע השופט, "אלא רק חששות כלליים שאינם מבוססים על ראיות קונקרטיות. זוהי בדיוק התופעה שהחוק בא למנוע - דחיקה של אוכלוסיות מיוחדות לשולי החברה".

ביקורת חריפה על תופעת ה-NIMBY

השופט לא חסך בשבטו מהמבקשים וקבע כי התנגדותם נושאת מאפיינים ברורים של תופעת ה-NIMBY (Not In My Back Yard - לא בחצר האחורית שלי). במהלך הדיון, השכנים אף לא הצליחו להשיב לשאלת בית המשפט היכן לדעתם כן ראוי להקים מסגרות מגורים כאלו.

נקבע כי המסגרת המופעלת על ידי עמותה ובפיקוח משרד הרווחה, פועלת כחוק ונועדה להעניק בית חם לילדים שהופנו אליה מכוח צווים שיפוטיים. השופט הדגיש כי מדובר במסגרת מוסדרת ומפוקחת, ולא ב"פנימייה פראית" כפי שניסו השכנים להציג.