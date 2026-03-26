צפצף על 5 פסילות וברח ברגל: העונש המפתיע לנהג הסדרתי

במקרה שמדגים את המתח בין ענישה מרתיעה לבין אופק השיקום, הפתיע בית המשפט המחוזי בחיפה השבוע כשקיצר באופן דרמטי את עונשו של נהג בן 40 שנתפס נוהג תחת לא פחות מחמש פסילות נהיגה שונות. הנהג, שצבר לחובתו 23 הרשעות תעבורה קודמות, לא הסתפק בעבירות הנהיגה אלא בחר לפתוח בריצה רגלית מטורפת בניסיון לחמוק מהשוטרים שעצרו אותו לבדיקה.

האירוע המדובר התרחש בנובמבר 2024, כאשר הנהג נתפס נוהג ללא רישיון בתוקף מעל שנתיים וללא ביטוח. בית משפט השלום בעכו גזר עליו 15 חודשי מאסר בפועל תוך שהוא מציין כי מדובר בעונש "למען יראו וייראו". אולם בערעור שהוגש למחוזי בחיפה, התהפכו הקלפים באופן בלתי צפוי.

"זלזול בוטה בחוק ובחיי אדם"

השופט נתנאל בנישו מבית המשפט המחוזי בחיפה לא חסך בביקורת חריפה על התנהלותו של הנאשם. "התנהלותו מלמדת כאלף עדים על יחסו המזלזל כלפי החוק וחיי אדם", כתב השופט בגזר הדין. הוא הדגיש כי הבריחה הרגלית מהשוטרים מוכיחה שמדובר באדם "ללא עכבות נורמטיביות".

על פי פרטי כתב האישום, הנהג נתפס כשהוא מפר חמש פסילות נהיגה שונות במקביל - מצב חריג ביותר המעיד על זלזול מתמשך ושיטתי בפסיקות בית המשפט. היסטוריה התעבורתית שלו כללה 23 הרשעות קודמות, חלקן בעבירות חמורות דומות. כידוע, נהיגה בפסילה נחשבת לאחת העבירות החמורות בחוק התעבורה, במיוחד כאשר מדובר בפסילות מרובות.

תסקיר המבחן ששינה את התמונה

למרות החומרה הקשה של המקרה, מה שהציל את הנאשם מכלא ממשי היה תסקיר חיובי שהוגש על ידי שירות המבחן. הסניגור טען בפני בית המשפט כי מרשו עבר שינוי עמוק מאז ביצוע העבירות וכי פניו לשיקום אמיתי. השופט בנישו הודה כי התלבט קשות בין הצורך בענישה מרתיעה לבין מתן הזדמנות לשיקום.

"ענייננו מצוי בין המקרים בהם יש מקום לתת הזדמנות נוספת ואחרונה", קבע השופט בנימוקי פסק הדין. הוא הבהיר כי מדובר בהחלטה קשה שנתקבלה לאחר שקילה מעמיקה של כל הנסיבות, תוך הדגשה שמדובר בהזדמנות אחרונה בלבד.