קשיש נפל בכניסה לשערי צדק – ויקבל חצי מיליון שקל

ניצחון משפטי מוחץ נרשם השבוע למטופל בן 70 שנפגע באורח קשה במרכז הרפואי שערי צדק בירושלים, כאשר בית משפט השלום פסק לזכותו פיצויים והוצאות בסכום מצטבר של כמעט חצי מיליון שקל. פסק הדין, שניתן לאחר הליך משפטי ממושך, מהווה תקדים חשוב בנושא אחריות בתי חולים לבטיחות מטופליהם.

התאונה הקשה התרחשה לפני מספר שנים, כאשר התובע – שהתמודד באותה תקופה עם מחלה אונקולוגית – הגיע לבית החולים לקבלת טיפול רפואי מניעתי. מיד עם ירידתו מרכב משפחתו ברחבת האמבולנסים, הוא נתקל במפגע מוסווה היטב שצבעו המטעה השתלב לחלוטין ברצפה, ללא כל שילוט אזהרה או גידור בטיחותי.

כתוצאה מההיתקלות הבלתי צפויה, צנח המטופל בעוצמה על משטח מתכת וספג חבלות קשות בכל חלקי גופו. הפציעות כללו שבר בלסת, ונזק חמור למפרק הירך שהצריך ניתוח מורכב לשחזור. הניתוח הותיר אותו עם צליעה קבועה ופגיעה משמעותית בתפקודו היומיומי.

טענות הגנה מקוממות

על פי הדיווח של עו"ד אור גרציק באתר פסקדין, במהלך הדיונים המשפטיים ניסתה ההגנה של בית החולים להתנער מאחריות בטענות שעוררו זעם. בין היתר נטען כי המטופל התעסק בהרמת מכנסיו ולכן הסיח את דעתו, וכי תוחלת חייו ממילא קצרה בשל מחלתו האונקולוגית.

אולם השופטת אורנה סנדלר-איתן דחתה מכל וכל את קו ההגנה הזה ומתחה ביקורת חריפה על הניסיון לגלגל את האשמה על הקורבן. בפסק הדין נקבע כי פעולה טבעית וספונטנית לחלוטין כמו הרמת מכנסיים אינה מהווה רשלנות מצד המטופל.

השופטת הבהירה בפסק דינה כי הבאים בשערי בית החולים זכאים להניח שהמקום בטוח להליכה, וכי על בית החולים מוטלת אחריות מוגברת לדאוג לבטיחות מטופליו. היעדר שילוט אזהרה וגידור מתאים סביב המפגע הוגדר כרשלנות חמורה.

פיצוי משמעותי וסעד כולל

בסופו של יום, חייבה השופטת את המרכז הרפואי שערי צדק לשלם למטופל פיצויים משמעותיים בגין הנזקים הגופניים והנפשיים שנגרמו לו, לצד הוצאות משפט ושכר טרחת עורכי דין. הסכום המצטבר מגיע לכמעט חצי מיליון שקל.

פסק הדין מצטרף לשורה של פסקי דין חריגים שניתנו בשנים האחרונות נגד בתי חולים בגין רשלנות רפואית ומחדלי בטיחות. רק לפני מספר ימים דווח על פיצוי ענק של כמעט 10 מיליון שקל שחויב בית חולים אסותא לשלם ליזם שנותר משותק בעקבות תקלה בניתוח.

המקרה מדגיש את החשיבות הרבה שבתי המשפט מייחסים לבטיחות המטופלים ולאחריות המוגברת המוטלת על מוסדות רפואיים. כידוע, בשנים האחרונות נרשמת עלייה במודעות הציבורית לזכויות מטופלים ולחובת בתי החולים לספק סביבה בטוחה ונגישה.