למה החברה הסלולרית משלמת 8 מיליון? זו התשובה המפתיעה

בית המשפט המחוזי בתל אביב, בראשות השופט עודד מאור, אישר לאחרונה הסדר פשרה משמעותי בתביעה ייצוגית שהוגשה נגד חברת גולן טלקום. על פי ההסדר, החברה תפצה את לקוחותיה בסכום כולל של כ־8 מיליון שקלים – באמצעות החזרים כספיים, זיכויים והטבות צרכניות.

ההליך נפתח בשנת 2023, לאחר שמנוי לשעבר טען כי גולן הטעתה את הציבור בפרסומיה כששיווקה חבילות סלולר במחירים "ללא הגבלת זמן". לדבריו, הוא הצטרף בשנת 2021 למסלול בעלות של 16 שקלים בחודש, אך כשנה לאחר מכן קיבל הודעה על העלאת המחיר ל־23.90 שקלים – בניגוד גמור למצג השיווקי.

בכתב התביעה נטען כי החברה יצרה רושם של מחיר קבוע, בעוד שבתנאי ההצטרפות נכלל סעיף נסתר המתיר שינוי תעריפים. "לקוח סביר מבין 'ללא הגבלת זמן' כהתחייבות למחיר שאינו ניתן לשינוי", טען המבקש.

מנגד, גולן טלקום טענה כי מעולם לא התחייבה למחיר קבוע "לכל החיים", וכי הביטוי מתייחס למשך השירות, לא למחירו. החברה הדגישה שפעלה בהתאם להסכמים ולרגולציה, והבהירה שכבר מאוקטובר 2020 חדלה להשתמש בביטוי המדובר בקמפיינים שלה.

לאחר הליך גישור ממושך, הושג הסדר פשרה שאושר על ידי בית המשפט. לפי ההסדר, 5 מיליון שקלים יועברו כהשבה כספית בשלוש פעימות – 73% ישולמו ללקוחות פעילים באמצעות זיכוי אוטומטי בחשבוניות, ו־27% לקרן לניהול כספי תובענות ייצוגיות.

יתרת הסכום, כ־3 מיליון שקלים, תוענק כהטבות צרכניות בדמות שוברים על סך 100 שקלים לרכישת מוצרים ברשת "דינמיקה". הודעות ייעודיות יישלחו למנויים הזכאים.

השופט מאור קבע כי ההסדר "מאזן בין טובת הציבור לבין סיום יעיל של ההליך", וציין כי החברה נקטה צעדים לתיקון המחדל בפרסומיה.