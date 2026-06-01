הטכנאי הבריז: בית משפט פסק פיצוי במאות שקלים ללקוח  

הישג צרכני נוסף נרשם השבוע בבית המשפט לתביעות קטנות בפתח תקווה, כאשר השופט איתי שרון קיבל באופן חלקי תביעה נגד חברת 'הוט מערכות תקשורת', וחייב אותה בפיצוי כספי בגין אי-הגעת טכנאי במועד שתואם מראש. פסק הדין מהווה תזכורת חשובה לחברות התקשורת על היקף האחריות המוטלת עליהן כלפי הצרכנים.

על פי פרטי התביעה, הלקוח הצטרף לשירותי האינטרנט של החברה במהלך הקיץ בשנה שעברה. לאחר הליך ההצטרפות, תואם עמו מועד ביקור טכנאי לאותו חודש, בטווח שעות מוגדר. הלקוח המתין בביתו במשך שעות רבות, אך הטכנאי לא הגיע ליעדו כפי שהובטח.

"הטכנאי התקשר למספר שגוי"

בירור שערך הלקוח מול החברה העלה כי הטכנאי ניסה ליצור קשר עם מספר טלפון שגוי – זאת למרות שהחברה החזיקה במספרו הנכון של הלקוח. בתביעתו ציין הלקוח כי אי-הגעת הטכנאי גרמה לו לנזקים משמעותיים, לרבות אובדן יום עבודה, פגיעה בלימודיו וכן הוצאות משפטיות, ודרש פיצוי בגין עוגמת הנפש שנגרמה לו.

מנגד, טענה 'הוט' כי מדובר בתביעה קנטרנית, וכי הטכנאי הגיע לכתובת כנדרש, ניסה להתקשר למספר שברשותו, ומשלא נענה – עזב את המקום. החברה ביקשה לדחות את התביעה על הסף.

"צרכן רשאי להמתין במענו"

השופט איתי שרון דחה את עמדת החברה וקבע כי אין באי-מענה טלפוני מצד הלקוח כדי לפטור את החברה מאחריות לביצוע הביקור. בפסק הדין הודגש כי צרכן רשאי להסתמך על חלון הזמן שתואם עמו ולהמתין לביקור במענו, גם ללא זמינות מלאה לשיחות טלפון באותו פרק זמן.

עוד נקבע בפסק הדין כי "אין להניח שאי-מענה נקודתי לשיחת טלפון מצדיק כשלעצמו את ביטול הביקור". השופט הבהיר כי חברת התקשורת התחייבה לבצע את הביקור בטווח הזמן שנקבע, והלקוח זכאי לסמוך על כך שהטכנאי יגיע לביתו בזמן המוסכם.

פיצוי סטטוטורי של 600 שקל

בהתאם לחוק הטכנאים, המעניק פיצוי ללא הוכחת נזק במקרים שבהם טכנאי אינו מגיע בטווח הזמן שנקבע, חייב השופט שרון את 'הוט מערכות תקשורת' לשלם ללקוח פיצוי בסך 600 שקל. דרישותיו הנוספות של הלקוח לפיצוי בגין הוצאות שונות נדחו, שכן נקבע כי הפיצוי הסטטוטורי מגלם בתוכו את אי-הנוחות ובזבוז הזמן שנגרמו.

פסק הדין מצטרף לשורה של פסקי דין צרכניים שניתנו בחודשים האחרונים, ומהווה תזכורת לחברות התקשורת כי עליהן לעמוד בהתחייבויותיהן כלפי הלקוחות. כידוע, חוק הטכנאים נועד להגן על זכויות הצרכנים ולמנוע מצבים שבהם אזרחים נאלצים לבזבז זמן יקר בהמתנה לטכנאים שאינם מגיעים.

יצוין כי במקרים דומים, צרכנים רבים בוחרים שלא להגיש תביעה בשל הטרחה הכרוכה בכך. עם זאת, פסקי דין כגון זה מעודדים צרכנים לעמוד על זכויותיהם ולפנות לבית המשפט במקרים של הפרת התחייבויות מצד חברות.