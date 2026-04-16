טייס, חטופים ומיגונית ללא היתר: הכרעות דין בין צווים לטילים

המלחמה שנכפתה על ישראל ב-7 באוקטובר חדרה גם אל מסדרונות בתי המשפט, והותירה את השופטים מול דילמה בלתי אפשרית: האם לאכוף את החוק בכל מחיר, או להכיר בכך שחיי אדם וביטחון המדינה עומדים מעל לכל היתר בנייה? שני הליכים משפטיים שנחשפו לאחרונה מבהירים כי גם בעולם התכנון והבנייה, המציאות הביטחונית מכתיבה כללי משחק חדשים.

הטייס שהציל חטופים – והדירה שפוצלה במרכז המקרה הראשון עומד טייס מחברה אזרחית המבצעת טיסות רגישות עבור משרד הביטחון. הנאשם הודה כי פיצל את דירתו בבת ים לשתי יחידות דיור ללא היתר, עבירה שבשגרה מסתיימת בהרשעה פלילית. אלא שהשופטת אביטל אמסלם-גלבוע החליטה לעשות מעשה חריג. בצעד יוצא דופן, הרשעתו של הטייס בוטלה לאחר שהוכח כי הוא השתתף במבצעים מסווגים, חילוצים ומגעים להשבת חטופים מרצועת עזה. "הרשעתו תפגע באופן קונקרטי בעיסוקו הרגיש", קבעה השופטת, והסתפקה בפיצוי כספי בלבד לעירייה. המסר ברור: כאשר מדובר בתרומה ממשית למאמץ המלחמתי, בתי המשפט מוכנים לגלות גמישות.

הורים ללא הגנה – המיגונית שהפכה לכתב אישום

בניגוד גמור, זוג הורים מתל אביב מצאו את עצמם על ספסל הנאשמים מאותה סיבה בדיוק: חוסר אונים. בצל מטר הטילים על המרכז ובהיעדר מקלט ציבורי באזורם, הציבו ההורים מיגונית קטנה בחצרם כדי להגן על שני ילדיהם הקטינים. עיריית תל אביב מיהרה להגיש כתב אישום על בנייה ללא היתר.

השופטת ד"ר נגה בליקשטיין שחורי לא נותרה אדישה למצוקה. "הטענות על היעדר מיגון נוגעות אל הלב", כתבה השופטת בהחלטה, והודתה כי "הקושי בלתי נתפס". אולם למרות ההבנה העמוקה, בית המשפט דחה את הבקשה לביטול כתב האישום. הנימוק: קבלת הטענה תייצר "מסלול עוקף" למוסדות התכנון ותפגע בסמכותם.

שני מקרים, שתי תוצאות

ההבדל בין שני המקרים מעורר שאלות קשות. בשני המקרים מדובר בעבירות בנייה שבוצעו מתוך מצוקה אמיתית הקשורה למלחמה. אולם בעוד הטייס זכה לביטול הרשעה בזכות תרומתו הממשית למאמץ המלחמתי, ההורים שביקשו רק להגן על ילדיהם לא זכו לאותה התייחסות.

יצוין כי בשני המקרים השופטים הביעו הבנה עמוקה למצוקה האנושית. השופטת בליקשטיין שחורי אף הדגישה את הקושי "הבלתי נתפס" של הורים בימי מלחמה. אולם ההבדל בתוצאות מלמד על המורכבות: כאשר מדובר בתרומה ישירה למאמץ הביטחוני, בתי המשפט מוכנים לגמישות רבה יותר.

המסר לציבור

שני המקרים הללו מבהירים: גם כשחוקי התכנון קיימים ותקפים, בתי המשפט מבינים שבימי מלחמה המצפון וההגנה על החיים קודמים לכל פרוטוקול. אולם הגבול בין הבנה לאכיפה נותר עדיין מטושטש, ותלוי בנסיבות הספציפיות של כל מקרה.

כידוע, בתי המשפט נדרשים באופן שוטף לדילמות דומות בתחום התכנון והבנייה, אך המלחמה הוסיפה ממד חדש ומורכב לשיקולים המשפטיים. עדכונים נוספים בהמשך.