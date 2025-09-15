בית המשפט המחוזי מרכז גזר היום (שני) עונש מאסר עולם על תושב נתניה שהורשע ברצח בנסיבות מחמירות של דוד אגייב ז"ל לפני כ־6 שנים בנתניה. כמו כן השית בית המשפט על הנאשם תשלום פיצוי מרבי בסך 258,000 ₪ לטובת משפחת המנוח.

מדובר בנאשם שריצה בעבר עונש מאסר ממושך בן כ־9 שנים, בגין גרימת חבלה חמורה לאגייב ז"ל, ולאחר שחרורו שב ופתח במסע אלים ואובססיבי נגדו ונגד בני משפחתו. בסופו של דבר, ביום 11.08.2019, ארב לו בלובי הבניין, תקף אותו ודקר אותו למוות.

עטיה הורשע לאחר שמיעת ראיות בכל העבירות שייחסה לו פרקליטות מחוז מרכז בכתב האישום של רצח בנסיבות מחמירות, וכן הפרת הוראה חוקית, לאחר שהפר תנאי מעצר בית במועד ביצוע עבירת הרצח, נהג ללא רישיון נהיגה בתוקף בעודו נמלט, והתנגד למעצר עם תפיסתו.

בית המשפט קבע בהכרעת הדין, כי מעשיו של עטיה מוכיחים מעבר לכל ספק כי פעל לאחר שקילה וגיבוש החלטה להמית, ודחה את טענות ההגנה בנוגע לאי קבילות של ראיה מדעית.

עו"ד רוני שוהם עידן, התובעת בתיק מפרקליטות מחוז מרכז, מסרה לאחר מתן גזר הדין: "הנאשם רצח את המנוח באכזריות רבה, כשהוא דוקר אותו דקירות רבות בלב בניין מגורים. מדובר במעשה רצח אכזרי ומתוכנן מראש.

"בית המשפט הטיל על הנאשם את מלוא חומרת הדין והעביר מסר ברור של הרתעה ושמירה על חיי אדם כערך עליון, וכי מי שבוחר בדרך של אלימות ורצח, יורחק מהציבור לשנים ארוכות".

בגין הרשעתו, הטיל בית המשפט על הנאשם כאמור עונש מאסר עולם חובה, וכן ארבעה חודשי מאסר במצטבר ופיצוי בסך של 258 אלף ₪ למשפחה.

בית המשפט ציין בגזר הדין, כי "הנאשם נטל את חייו של המנוח באכזריות, וגרם כאב רב לבני משפחתו, ובפרט לאלמנתו ולשתי בנותיו, שעבורן היה המנוח דמות משמעותית, תומכת ואוהבת. בנסיבות אלה, ראוי לדעתנו לחייב את הנאשם לשלם לנפגעות העבירה את סכום הפיצוי המרבי הקבוע בחוק".