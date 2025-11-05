לאחר מאבק שנמשך שנים, בית משפט השלום בתל אביב קבע כי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה בבני ברק אחראית לנזקים שנגרמו לשני תושבים מרעשים והפרעות שנבעו מעסק שכונתי בלתי חוקי. בני הזוג, תושבי רחוב שבזי, קיבלו פיצוי בסך 50 אלף שקל, אחרי שנים של סבל ותלונות שלא נענו.

לפי פסק הדין של השופט ערן טאוסיג, הוועדה המקומית פעלה "בעיניים עצומות" מול העסק שהופעל בבית מגורים סמוך והשכיר ציוד לאירועים, תוך פגיעה מתמשכת במנוחתם ובשגרת חייהם של התובעים. כבר בשנת 2006 ניתנו צווים להפסקת העסק, אך ההפרעות נמשכו במשך שנים, חרף פניות חוזרות של בני הזוג לעירייה ולוועדה המקומית.

בני הזוג אף פנו למבקר המדינה וזכו לסיקור בתקשורת המקומית, אך גם צעדים אלו לא הובילו לשינוי.

כלי רכב ששימשו את העסק חסמו את הרחוב, גרמו לרעש כבד בשעות הלילה ופגעו באיכות חייהם לאורך שנים ארוכות.

ב־2023 נחתם בין השכנים למפעילת העסק הסדר גישור, במסגרתו התחייבה האחרונה לסגור את העסק, אך הוועדה המקומית נותרה מושא התביעה בגין המחדלים והיעדר האכיפה במשך השנים. הוועדה טענה כי פעלה ככל יכולתה לאכיפת הצווים, אך המחסור בכוח אדם ומשאבים מנע ממנה להגיב לכל תלונה בזמן אמת.

בית המשפט דחה את טענות הוועדה וקבע כי מדובר במצב חריג המצדיק הטלת אחריות נזיקית: "אין זה מתקבל על הדעת שגזרי דין יישארו על הנייר בלבד, בעוד שתושבים סובלים ממטרדים מתמשכים", נכתב בפסק הדין.

השופט הדגיש את הצורך בפעולה נחושה מצד רשויות התכנון והבנייה לאכיפת צווים שיפוטיים, שכן הימנעות ממעשה פוגעת באמון הציבור וביסודות שלטון החוק.