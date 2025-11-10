נשיא המדינה יצחק הרצוג החליט להעניק הקלה לסגנית שר הפנים לשעבר פאינה קירשנבאום שהורשעה בעבירות שחיתות חמורות בפרשת "ישראל ביתנו".

בהחלטה חריגה, קבע הרצוג כי קירשנבאום תוכל להופיע בפני ועדת השחרורים כבר בחודש דצמבר הקרוב – כחצי שנה לפני המועד המקורי שנקבע למאי 2026.

לפי החלטת הנשיא, שניתנה לאחר עיון בחוות דעת מקצועיות של משרד המשפטים ושר המשפטים יריב לוין, הקיצור מבוסס על כמה נימוקים: גילה של קירשנבאום – למעלה מ-70, העובדה שנשים בגילה המרצות עונש מאסר על עבירות צווארון לבן הן נדירות, וריצוי עיקר תקופת העונש.

קירשנבאום, שנגזרו עליה 7.5 שנות מאסר (לאחר שבית המשפט העליון קיצר את עונשה המקורי מ-10 שנים), מרצה את עונשה מאז סוף 2021. היא הורשעה בקבלת שוחד במיליוני שקלים, מרמה והפרת אמונים, במסגרת אחת מפרשות השחיתות הציבוריות החמורות בתולדות המדינה.

החלטת הרצוג אינה חנינה מלאה, אלא קיצור פרוצדורלי המאפשר לוועדת השחרורים לדון מוקדם יותר בשחרורה האפשרי. אם בקשתה תתקבל, קירשנבאום עשויה להשתחרר מבית הסוהר כחצי שנה מוקדם מהמתוכנן.

במשרד המשפטים מדגישים כי מדובר בהליך שגרתי יחסית לאסירים מבוגרים, אולם גורמים משפטיים מעריכים שהמהלך עשוי לעורר ביקורת ציבורית – לאור רגישות הפרשה והעובדה שהורשעה בעבירות הנוגעות לאמון הציבור.