לאחר שמוקדם יותר היום (שני) האריך בית משפט השלום את מעצרה של יפעת תומר־ירושלמי, הפצ"רית לשעבר, הוגש ערר לבית המשפט המחוזי בתל אביב.

עורכי דינה של תומר־ירושלמי טענו כי בהחלטת בית משפט השלום נפלה טעות משפטית, וביקשו לשחררה למעצר בית בשל מצבה הנפשי והפיזי:

"מרשתנו מצויה במצב רפואי ונפשי מורכב, זקוקה למנוחה ולשקט, לאחר תקופה קשה ביותר," אמרו הסנגורים בדיון.

הדיון בערר התקיים באמצעות זום, לבקשת צוות ההגנה, אך נדחה בתוך זמן קצר.

השופטת מעיין בן ארי, שדנה בערר, ציינה בהחלטתה כי לאחר שעיינה בחומר החקירה "לא נמצאה טעות בהחלטת הערכאה הקודמת".

לדברי נציגת היחידה החוקרת: "מדובר באישה שבמשך שנים הייתה בצמרת מערכת אכיפת החוק, אך לפי החשד – ניצלה את מעמדה באופן בוטה כדי לשבש חקירה ולהתאים גרסאות. זהו מקרה חריג וחמור של שימוש בסמכות לרעה."

בהחלטתה הוסיפה השופטת בן ארי כי "כמה פעולות חקירה עוד חשופות לשיבוש, והדבר מצדיק את המשך המעצר".

עוד ציינה כי החלטת בית משפט השלום הייתה "מנומקת, מבוססת ומאזנת בין צורכי החקירה לבין זכויות החשודה", ולכן אין מקום להתערב בה.

הערר כלל גם בקשה לבחון חלופות מעצר, אך השופטת דחתה את ההצעה:

"בשלב זה לא ניתן לאיין את מסוכנות השיבוש באמצעים חלופיים," קבעה.

במערכת המשפט מעריכים כי החקירה נמצאת בשלב מתקדם, וייתכן שבימים הקרובים יתקבלו החלטות נוספות בנוגע לחשודים נוספים בפרשה.

לפי הערכות מהשעה אחרונה נראה כי בעלה של הפצ"רית לשעבר עשוי אף הוא להיחקר בחשד לשיתוף פעולה וסיוע בהעלמת ראיות לכאורה כמו אובדן הטלפון האישי.

בין גורמי החקירה יש מי שסבור שהוא תכנן את ההיעלמות לכאורה יחד עם אשתו.

לפי פרסום בחדשות 12, בתחקיר הראשוני נשאלה תומר ירושלמי: "לאן נעלמת ל-3 שעות? מדינה שלמה מחפשת אחרייך, המשפחה שלך בוכה מדאגה", והשיבה, "אני מבולבלת, אני לא יודעת מה קורה איתי".

היא הוסיפה, "מישהו שנתקלתי בו בסביבה נתן לי את הטלפון שלו כדי להתקשר לבעלי".

לפי המידע שנאסף עד כה, הטלפון היה ברשותה של תומר־ירושלמי גם בבוקר היעלמותה ואף בשעות הצהריים. כך דיווח העיתונאי אבישי גרינצייג (I24)

גורמים המעורים בפרטי החקירה מסרו כי בבוקר אותו יום היא עוד התכתבה עם אנשים שונים באמצעות המכשיר – מה שמחזק את ההערכה שהטלפון נעלם בשלב מאוחר יותר של היום, זמן קצר לפני שנעלמו עקבותיה.

בתוך כך, על השאלה היכן נמצא מכשיר הטלפון האישי, ענתה: "אין לי מושג, אולי נפל לי בים - אני באמת לא זוכרת". החוקר שאל: "זרקת אותו לים?", והיא הגיבה, "לא זוכרת".