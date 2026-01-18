דרמה בין כותלי בית הדין בפתח תקווה: אישה שביקשה להרחיב את משפחתה נתקלה בסירוב מוחלט מצד בעלה, שטען כי די בילד אחד כ"משענת לזקנה". הדיינים לא השתכנעו מהתירוצים ההלכתיים ומהתנהלותו המורדת, ופסקו: גט מיידי וחיוב בכתובה מלאה בסך 72 אלף ש"ח.

פרשה כאובה שהגיעה לפתחו של בית הדין הרבני בפתח תקווה הסתיימה בפסק דין נחרץ של הדיינים הגאונים הרב אברהם מייזלס (אב"ד), הרב בנימין לסרי והרב נחמיה נשר, אשר קבעו כי על בני הזוג להיפרד לאלתר תוך חיוב הבעל בתשלום כתובה מלאה.

במרכז התביעה עמדה אישה, אם לילד אחד, שגוללה בפני הדיינים מסכת של צער והשפלה. לדבריה, מאז לידת בנם הבכור לפני מספר שנים, מסרב בעלה בתוקף להרחיב את המשפחה. האישה סיפרה כי לאחר שהביעה את רצונה העז בילדים נוספים, החל הבעל להימנע מקיום מצוות עונה כהלכתה, תוך פגיעה חמורה בקדושת הבית ובמצוות עונה "כדרך כל הארץ".

"הילדים הם עול כספי" האישה הוסיפה בכאב כי אין מדובר בסירוב זמני, אלא בתפיסת עולם של בעלה הרואה בגידול ילדים מטרד ועול כלכלי מיותר.

מנגד, הבעל ניסה להתגונן בטענה הלכתית וטען כי על פי הגמרא, האישה זקוקה לילד רק כדי שיהיה לה "משענת לעת זקנה" (חוטרא לידא), ודי בבנם היחיד כדי למלא צורך זה. הוא אף הצהיר כי הוא "מוכן כעת" להיענות לבקשתה כדי לשלם את שלום הבית.

אולם, הדיינים לא התרשמו מכנות דבריו. לאחר בחינת המקרה, קבעו הדיינים כי הצהרותיו של הבעל אינן עולות בקנה אחד עם המציאות וכי הוא אינו בשל באמת להרחבת המשפחה.

"מורד מתשמיש" בפסק הדין המפורט הסבירו הדיינים כי הימנעותו של הבעל מקיום המצווה כדרכה, במטרה למנוע היריון, מגדירה אותו כ"מורד".

"גם אם נקבל את הטענה שדי בילד אחד עבור האישה", כתבו הדיינים, "הרי שאי-רצונו של הבעל בילדים נוספים הביא אותו להיות מורד מהמצווה כדרך כל הארץ".

הדיינים ציטטו את הפסוק "לא תוהו בראה לשבת יצרה", והבהירו כי למרות שהאישה אינה מצווה על "פרו ורבו" מהתורה כאיש, הרי שיש לה חלק מהותי במצווה היסודית של יישוב העולם. "דפוס נישואין שכזה, המונע במכוון מהאישה להביא ילדים, אין לו עמידות והוא נועד לכישלון", נכתב בפסק הדין.

הכרעה: גט מיידי וחיוב בכתובה לסיכום, החליטו הדיינים למנוע סבל נוסף מהצדדים. כדי לאפשר לאישה לממש את שאיפתה להיות "אם הבנים שמחה", חויב הבעל במתן גט לאלתר ובפיצוי הכתובה בסך 72 אלף שקלים.

"מטרת הנישואין היא בניין עדי עד", חתמו הדיינים, "מי שמשולל הבנה למהות זו ורואה בילדים מטרד, פוגע ביסוד הבית היהודי".