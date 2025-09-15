כיכר השבת
פרשת המסמכים המסווגים

פרקליטיו של ארי רוזנפלד: "אין ראיות - אין הצדקה למעצר"

פרקליטיו של נגד המילואים ארי רוזנפלד המואשם בהדלפת מסמכים מסווגים הגישו ערר לבית המשפט העליון, שטוען כי קיומן של ראיות נגדו מוטל בספק בשל חסימת גישתו לחומרי חקירה (חדשות)

ארי רוזנפלד בזמן המעצר (צילום: קוקו פלאש 90)

פרקליטיו של נגד המילואים ארי רוזנפלד, עורכי הדין אורי קורב, סיון רוסו ויהושע למברגר, הגישו היום (שני) ערר לבית המשפט העליון בבקשה לשחרור מלא וביטול כל התנאים המגבילים בעניינו של מרשם המואשם בהדלפת .

בערר טוענים עורכי הדין כי הפרקליטות חוסמת את דרכו לקבלת חומרי חקירה רלוונטיים, דבר שמונע ממנו להיערך כראוי להגנה. לטענת ההגנה, חוסר הגישה למידע מהותי זה משפיע ישירות על היכולת להפריך את הראיות נגדו, ומטיל ספק על תוקפן המשפטי.

"המשמעות היא שהנאשם נפגע בזכויות היסוד שלו להליך הוגן, שכן ללא גישה מלאה לחומרי החקירה הוא אינו יכול להגן על עצמו כראוי" מסרו עורכי הדין בהצהרה.

בנוסף, הם מדגישים כי מדובר בשלב קריטי בפרשה, שבו כל עיכוב או הגבלה על החומרים עלולים להשפיע על המשך ההליך ועל החלטות בית המשפט.

במסגרת הפרשה מואשם רוזנפלד בהדלפת מסמכים מסווגים, אירוע שזכה לתשומת לב ציבורית רבה והציב את סוגיית הדלפות החומרים המסווגים במרכז השיח הציבורי.

לפי ההגנה, חסימת חומרי החקירה על ידי הפרקליטות יוצרת מצב שבו קיומן של הראיות נגד הנאשם מוטל בספק, ועומד בסתירה לזכויותיו החוקתיות.

