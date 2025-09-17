כיכר השבת
פסק דין מהדהד

בית המשפט הפתיע: הנאשמת בתקיפת השרה זוכתה; "היא יצרה את המגע"

דרמה באולם בית המשפט: השופטת קרן וקסלר זיכתה היום את ירדן מן, שהואשמה בתקיפת השרה להגנת הסביבה עידית סילמן. בפסק הדין נקבע כי גרסתה של סילמן לוקה בחסר, כי לא הוכחו איומים וכי המגע שנוצר היה תוצאה של "רפלקס" בלבד (משפט)

השרה עידית סילמן, (צילום: Photo by Yonatan Sindel/Flash90)

בית משפט השלום ברחובות קבע היום כי ירדן מן, תושבת העיר, לא תקפה את השרה להגנת הסביבה עידית סילמן – וזיכה אותה מכל העבירות שיוחסו לה. ההכרעה, שניתנה על ידי השופטת קרן וקסלר, עוררה הדים ציבוריים לאחר שנה של דיונים סביב פרשה שהפכה לאחת העימותים המתוקשרים ביותר בין נבחרי ציבור לאזרחים.

עדות יחידה – עם "קשיים לא מבוטלים"

כתב האישום נגד מן הוגש בשנה שעברה, יום לאחר שסילמן התלוננה כי הותקפה על ידה ונשמעה מאיימת כלפיה. אך כבר בפתח הכרעת הדין הדגישה השופטת וקסלר כי עדותה של סילמן היא העדות היחידה לתקיפה – והיא "מעוררת קשיים לא מבוטלים לגבי תוכן התלונה".

על פי גרסת בית המשפט, סילמן היא ש"החלה לרדוף אחרי מן, עקפה אותה, חסמה את דרכה ונכנסה למרחב האישי שלה". מן, כך נכתב, רק הסיטה את הטלפון שהוצמד לפניה, "מתוך רפלקס טבעי", ומכך נגרמה תוצאה מצערת לשרה – אך לא מתוך כוונת תקיפה.

חופש הביטוי ולא איומים

בכתב האישום נטען כי מן צילמה את סילמן, הטיחה בה האשמות קשות ואף איימה שתהרוג אותה. במשטרה טענו כי עדי ראייה אישרו את גרסת סילמן. ואולם, בבית המשפט עדויות אלו קרסו: עד אחד התקשה לשחזר את גרסתו, ועדה אחרת הכחישה כי ראתה סטירה.

השופטת הדגישה כי גם אם נאמרו ביטויים חריפים כגון "רוצחת" או האשמות על מות חיילים – מדובר בדברי ביקורת פוליטיים, החוסים תחת ההגנה של חופש הביטוי.

ביקורת חריפה על המשטרה

מעבר להכרעת הדין, השופטת וקסלר מתחה ביקורת על התנהלות המשטרה. כבר בחקירה הראשונה נשאלה מן האם היא משתייכת לקבוצה פוליטית מסוימת – שאלה שלדברי השופטת "אינה לגיטימית ואף בלתי רלוונטית". גם קצין החקירות הודה בבית המשפט כי השאלה חרגה מגבולות הראוי.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחוק ומשפט :

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר