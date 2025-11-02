שופט בית המשפט העליון בדימוס והיועץ המשפטי לממשלה לשעבר, מני מזוז, התייחס אתמול (חמישי) בכנס של המכון למדיניות העם היהודי (JPPI) לעומס החריג שבו נתונה מערכת המשפט, ובפרט בית המשפט העליון. לדבריו, כמות התיקים שבהם דן העליון בישראל "חורגת בצורה קיצונית בכל קנה מידה בינלאומי", ומביאה לפגיעה ממשית באיכות השפיטה ובאמון הציבור.

"בישראל נדונים מדי שנה כ-10,000 תיקים בבית המשפט העליון", אמר מזוז, "בעוד שבקנדה או בארצות הברית מדובר בכ-50 עד 60 תיקים בלבד. לעומס הזה יש מחיר ברור — גם באיכות השפיטה, גם בזמן ההמתנה, וגם באיכות השירות לאזרח".

לדברי מזוז, רוב התיקים המגיעים לעליון הם ערעורים אזרחיים, פליליים או מנהליים — תחומים שבהם במדינות אחרות קיימת ערכאת ביניים נוספת. "95% מהתיקים נדונים בהרכב של שלושה שופטים בלבד", ציין. "כך נוצר מצב שבו נקבעים תקדימים שלא בהכרח משקפים את עמדת כלל בית המשפט, ונוצרים פערים וסותרים בפסיקה."

מציע רפורמות מבניות

מזוז הציג בכנס שורה של צעדים שיכולים, לדבריו, להקל על העומס ולשפר את יציבות המערכת: הקמת ערכאת ערעור חדשה בין המחוזי לעליון, כך שרק ערעורים ברשות יגיעו לערכאה הגבוהה ביותר; הרחבת סמכויות בתי הדין המנהליים בתחומים מקצועיים כמו תכנון ובנייה, מיסוי והגירה; וכן העברת תיקים מבג"ץ לבתי משפט השלום, כדי לשפר את הנגישות והיעילות.

"אין בעיה של מחסור בפתרונות", הוסיף מזוז, "אלא היעדר נכונות פוליטית לקדם אותם — לעיתים מתוך שיקולים ציניים."

"המערכת מתנהלת על הקצה"

במכון למדיניות העם היהודי אמרו בתגובה כי דבריו של מזוז מדגישים את הצורך ברפורמה כוללת ביחסי הרשויות ובמבנה מערכת המשפט. מנכ"ל המכון, ד"ר שוקי פרידמן, הסביר כי עומס היתר נובע מבעיות מבניות, וכי יש להסדירו כחלק מיוזמת "החוקה הרזה", שמטרתה לקבוע בחוק יסוד את מבנה וסמכויות מערכת המשפט.

"מערכת המשפט פועלת כיום על הקצה", אמר פרידמן, "ומשפט צדק לא יכול להתנהל בתנאים של עומס קיצוני. רפורמה מושכלת, ולא פוליטית, היא אינטרס לאומי ממדרגה ראשונה