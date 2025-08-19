סנגוריו של אלי פלדשטיין, מי שהיה יועץ בלשכת ראש הממשלה, מנהלים מגעים מתקדמים להפיכתו לעד מדינה.

על פי הפרסום ב'וואלה' הנסמך על מקור המעורה בפרטים, בפרקליטות בוחנים כעת את ההצעה ובין היתר בודקים האם בידי פלדטשיין לספק חומרים נוספים שישפכו אור על הפרשה או שאת רוב המידע שהוא מחזיק הוא העביר כבר במהלך החקירות בשב"כ ובמשטרה.

מפרקליטות המדינה נמסר בתגובה לוואלה: "איננו מתייחסים לשאלות מסוג זה, ואין בכך לאשר או להכחיש דבר".

עו"ד עודד סבוראי, סנגורו של פלדשטיין מסר: "איננו מתייחסים לסוגיית הפיכתו של אלי לעד מדינה".

כזכור, לפני כארבעה חודשים, התפרסמו תמלילים חדשים מהעימות שנערך במשרדי לה"ב 433, בין אלי פלדשטיין ליונתן אוריך במסגרת חקירת הפרשה.

על פי הפרסום של העיתונאי אבישי גרינצייג, המשטרה ניסתה לעמת את פלדשטיין עם התכתבויות בינו לעיתונאי שאיתו עמד בקשר, כאשר ניסה להציג את קטאר, במייצג חיובי.

במקרה נוסף נשאל אלי פלדשטיין האם הוא עובד אצל קטאר, והשיב בהודעת: "חחח".

על פי הפרסום בחדשות 13, פלדשטיין הטיח באוריך במסגרת העימות: "כל מה שעשיתם - תכננתם מראש". אוריך השיב: "אל תדבר איתי, זה שיבוש".

בהמשך פלדשטיין השיב לאוריך: "זה לא שיבוש, אני זועק שכולם ישמעו. את החיים שלי שיבשת".

יצוין כי לאחר הגשת כתב האישום נגד פלדשטיין בפרשת ההדלפה לעיתון הבילד, אמר ראש הממשלה נתניהו: "כתב האישום הזה הוא אמנם הוגש נגדם, אבל המטרה שלו ברורה, לפגוע בי, ולפגוע בכם, המוני אזרחי ישראל שתומכים במדיניות שאני מוביל בשמכם ומטעמכם.

"אני מבקש לומר לכם, מכונת הציד הזאת לא תרתיע אותי, ואני מבקש מכם שהיא גם לא תרתיע אתכם. אל תפלו לבהלה, אל תיכנעו לאימה, אנחנו נתגבר על זה. עד שהדרך שלנו תנצח.

"ואני רוצה לומר מילת סיום למשפחות פלדשטיין ולמשפחת הנגד. כואב לי שמשתמשים בבנים שלכם ככלי משחק כדי לפגוע בי ובמחנה שלם. הטענה שמישהו מהם פעל במכוון לפגוע בביטחון מדינת ישראל זה טענה מרושעת".