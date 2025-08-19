כיכר השבת
לקרוא ולא להאמין

"הם אסירי איקס" | הציטוטים החריגים של שופטי בג"צ על רוצחי הנוחבה

בדיון שהתקיים בדלתיים סגורות ועסק בעתירה הדורשת לאפשר לאנשי הצלב האדום לבקר את רוצחי הנוחבה הכלואים בישראל, השופטים דחקו באנשי שב"ס (חדשות)

רוצחי נוח'בה כלואים בישראל (צילום: Chaim Goldberg/Flash90))

שופטי בג"צ, בראשות הנשיא יצחק עמית, קיימו אתמול (שני) דיון בדלתיים סגורות בעתירות נגד החלטת השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, לאסור את כניסת אנשי הצלב האדום לבקר את מחבלי הנוחבה הכלואים בבתי הכלא הישראלים.

במהלך הדיון נשמעו ציטוטים חריגים מאוד מצד שופטי בג"צ, את הציטוטים פרסם לראשונה העיתונאי עמית סגל.

השופט עמית הבתטא: "כרגע מה שיוצא בעולם שבתי הכלא בישראל זה גואנטנמו. זה מה שמפורסם בעולם: שיש הרעבה, שעשרות אסירים מתים ממש גואנטנמו הישראלי ואתם שמים אותנו, את בית המשפט בחזית, בפרונט".

השופטת דפנה ברק ארז הוסיפה: "משפחות של מחבלים גם בעזה לא יודעים על קיומם בכלא, הם אסירי איקס. אומנם הם עשו מעשים נפשעים אבל לא לדעת שהם בישראל? גם בתקופות הכי קשות לא היה מצב כזה.צו הביאס קורפוס מחייב מסירת מידע, ותמיד התנהלו מול זה. פתאום אפס מידע מועבר".

ברק ארז פנתה לראש אגף המודיעין: "אתם כזה ארגון חלש שאתם לא יכולים להתמודד עם נציג אחד בלבד של הצלב האדום מארצות הברית?".

ראש אגף המודיעין הבהיר לשופטים: "אפילו על הדיון הזה המחבלים בבתי הכלא מדברים והם מקווים שתאשרו לצלב האדום לבקר אותם".

