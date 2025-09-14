ה"מיסטיקנית" נתפסה עם 2 מיליון שקל; זה הקנס הכבד שהוטל עליה

בית המשפט המחוזי מרכז גזר על בת 40 מנס ציונה, שנודעה כמיסטיקנית ועסקה במתן שירותים בתחום המיסטיקה ומכירת קמעות, עונש של שנה וחצי מאסר בפועל וקנס בסך 100,000 ש"ח, לצד רכיבי ענישה נוספים. זאת לאחר שהורשעה בעבירות מס.

בהכרעת הדין, שפורסמה היום (ראשון), נקבע כי בין השנים 2009–2016 צמחה למיסטיקנית הכנסה בסך כ־2 מיליון ש"ח מעיסוקה, אולם במטרה להתחמק מתשלום מסים לא דיווחה על הכנסותיה, ואף הפקידה את הכספים בחשבונות בנק על שם אחרים.

היא הורשעה בעבירות של שימוש במרמה, עורמה ותחבולה, במזיד ובכוונה להתחמק ממס, לפי פקודת מס הכנסה וחוק מע"מ. במסגרת הכרעת הדין זיכה ביהמ"ש את המיסטיקנית מעבירות שיוחסו לה לפי פקודת פשיטת רגל.

במסגרת טיעוניה לעונש הדגישה הפרקליטות, באמצעות עו"ד אפיק דוד מפרקליטות מיסוי וכלכלה, את ריבוי ההתרחשויות, את הפגיעה בערך החברתי המוגן של שוויון בנטל המס, ואת הפגיעה בתחושת האחריות המשותפת לנשיאה בעול הציבורי – במיוחד לנוכח היקף הכספים שהושמטו.

עוד הובהר כי אופן קבלת הכספים היה במטרה להונות את רשויות המס, בין היתר באמצעות הוראה ללקוחות להשאיר שיקים ללא שם מוטב, בקשות להעברות כספיות לחשבונות אחרים, והצגת מצג כוזב לפיו הכספים נמסרים ל"יצרני קמעות".

השופטת דנה מרשק מרום מבית המשפט המחוזי מרכז קיבלה את עמדת הפרקליטות וקבעה כי הפגיעה בערכים המוגנים היא בעוצמה גבוהה, כפי שעולה מהיקף הסכומים, מהשימוש בחשבונות בנק להסוואת המעשים, מהפגיעה באנשים קרובים ובלקוחות, וכן מהתקופה הארוכה שבה בוצעו העבירות.