בג"ץ פסק פה אחד: יריב לוין מחויב לעבוד עם הנשיא יצחק עמית

בית המשפט העליון הנחית היום (א') מכה משפטית וציבורית קשה על שר המשפטים יריב לוין, בפסק דין מהדהד שניתן פה אחד על ידי השופטים עופר גרוסקופף, אלש שטיין ויחיאל כשר.

השופטים קבעו באופן חד-משמעי כי על שר המשפטים חלה חובה חוקית לשתף פעולה עם נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, לצורך מינוי נשיאים, סגני נשיאים, שופטים עמיתים ורשמים.

העתירה, שהוגשה על ידי ארגון "זולת – לשוויון ולזכויות אדם", עסקה בסירובו הגורף של השר לוין לעבוד עם השופט עמית, בטענה שהאחרון לא מונה כדין. הטעם לכך, לפי לוין, היה שהוא עצמו נמנע בכוונת מכוון מלחתום על כתב המינוי או לפרסמו ב"רשומות".

"כמו לטעון שנתניהו אינו ראש הממשלה"

בית המשפט העליון דחה על הסף את טענותיו של שר המשפטים וכינה אותן "משוללות בסיס משפטי". השופטים הבהירו כי השופט עמית החל לכהן כדין כנשיא מיד לאחר שנבחר על ידי הוועדה לבחירת שופטים בינואר 2025 והצהיר אמונים בפני נשיא המדינה בפברואר 2025.

בפסקה יוצאת דופן בחריפותה, עקצו השופטים את השר המתרסן וכתבו:

"המבקש להתכחש למציאות זו, דינו כדין מי שסבור שבעת הנוכחית מר יצחק הרצוג אינו נשיא המדינה; חבר הכנסת בנימין נתניהו אינו ראש הממשלה; וחבר הכנסת אמיר אוחנה אינו יושב ראש הכנסת".

המבצר לא נפל: לוין מנוע מלטעון לפגמים שהוא עצמו יצר

השופטים פירקו בזה אחר זה את מהלכיו של השר לוין, וקבעו כי הפגמים עליהם הוא מלין הם תולדה ישירה של מחדליו ומעשיו המנוגדים לדין. השופטים הזכירו כי לוין סירב לכנס את הוועדה, החרים את ישיבת הבחירה, סירב להגיע לטקס הצהרת האמונים, נמנע מלחתום על כתב המינוי וסירב לפרסמו ב"רשומות".

"את מכלול הפעולות של השר ניתן לראות רק בדרך אחת", קבע בית המשפט, "כניסיונות חוזרים ונשנים מצידו לסכל את המינוי, ולאחר שהוא הושלם – כניסיונות לפגוע בלגיטימיות של המינוי". בהתאם לכך נקבע כי השר מנוע משפטית מלהעלות טענות אלו.

כמו כן, השופטים הבהירו כי חתימת השר או פרסום ברשומות הם אקטים טקסיים ודקלרטיביים בלבד, ואינם תנאי לתוקף המינוי השיפוטי. בנוסף, נדחתה הטענה כי הוועדה לא הייתה מוסמכת לקבל החלטות בהרכב חסר, ונקבע כי דרישת 7 החברים בחוק מתייחסת לעצם כינון הגוף ולא לנוכחות חבריו בישיבה.

הציבור משלם את המחיר

בסיום פסק הדין, הדגישו השופטים את החשיבות העליונה שבקידום מהיר של המינויים המעוכבים בבתי המשפט, שעצרו את המערכת והסבו נזק כבד לאזרחים. "ציבור זה הינו הנפגע העיקרי ממצב הדברים הנוכחי, הכרוך בפגיעה משמעותית באיכות השירות המשפטי לאזרח וביעילותה של אכיפת הדין", חתמו השופטים, והורו לשר לוין לפעול בשיתוף פעולה מלא עם הנשיא עמית בהקדם האפשרי.