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דרמה במינוי מבקר המדינה

השופט בדימוס אלרון דורש להקפיא את כניסת ראבילו לתפקיד

בצעד חריג, שופט בית המשפט העליון בדימוס, יוסף אלרון, הגיש תגובה קצרצרה ודרמטית לבג"ץ שבה הוא תומך בעותרים ומצהיר: ההצבעה השנייה שנערכה בכנסת אינה חוקית. אלרון מבקש להוציא צו ביניים מיידי שיעצור את המינוי (משפט)

השופט אלרון (צילום: יונתן סינדל / פלאש 90)

התפתחות דרמטית בעתירות נגד מינויו של מיכאל ראבילו לתפקיד מבקר המדינה: שופט בית המשפט העליון בדימוס, יוסף אלרון, הגיש היום (שני) תגובה רשמית קצרה אך בעלת משקל כבד לבית המשפט, שבה הוא מתייצב לצד העותרים ומבקש להקפיא באופן מיידי את כניסתו של ראבילו לתפקיד.

במרכז תגובתו של השופט בדימוס אלרון עומדת טענה חריפה נגד חוקיות ההליך הפוליטי שהוביל לבחירתו של ראבילו. לטענת אלרון, סבב ההצבעה השני שנערך במשכן הכנסת פגום מיסודו ואינו חוקי.

"להקפיא את כניסת המבקר לתפקיד" במסמך שהוגש לבג"ץ נכתב מפורשות: ״המשיב אלרון מצטרף לטענות העותרים ככל שהן מתייחסות לאאי חוקיות ההצבעה השניה, שנערכה במשכן הכנסת. כמו כן המשיב אלרון מצטרף לבקשה למתן הסעדים המפורטים בעתירות ובכלל זה לסעד הביניים של הקפאת כניסת המשיב 4 (מיכאל ראבילו) לתפקיד מבקר המדינה״.

משמעות הדבר היא שאלרון דורש מבית המשפט העליון להוציא צו ביניים דחוף שימנע מראבילו להתחיל בכהונתו, עד אשר תתקבל הכרעה סופית בעתירות לגבי כשרות ההליך.

ההסתייגות: אלרון מתנער מטענות ניגוד העניינים לצד התמיכה החד-משמעית בפסילת ההצבעה השנייה, אלרון בחר לסמן קו גבול ברור ולא לקבל את כלל הטיעונים שהופנו נגד ראבילו.

מהמסמך עולה כי השופט בדימוס מתנער ומסתייג מטענות ניגוד העניינים האישיות והמקצועיות שהועלו נגד ראבילו בתיק. מדובר בטענות קשות שהובילה חברת הכנסת נעמה לזימי (העבודה), באמצעות עורכת הדין דפנה הולץ-לכנר, אשר ניסו לקשור בין קשריו של ראבילו לבין חוסר יכולתו לכהן כמבקר. אלרון, כך נראה, מעדיף להתמקד אך ורק בפן החוקתי-פרוצדורלי של ההצבעה בכנסת.

הכדור עובר כעת לפתחם של שופטי בג"ץ, שיצטרכו להכריע בזמן הקרוב האם לקבל את בקשת העותרים ואלרון, ולעצור את המינוי המתוכנן של מבקר המדינה החדש.

מבקר המדינהיוסף אלרוןעו"ד מיכאל ראבילו

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