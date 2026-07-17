היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, הודיעה היום (שישי) למזכיר הממשלה יוסי פוקס כי הממשלה הפכה לממשלה יוצאת, וכי מעתה היא נדרשת לנהוג באיפוק ובריסון בעת קבלת החלטות שאינן דחופות.

המכתב נשלח לאחר שמליאת הכנסת אישרה בלילה את התיקון לחוק מימון מפלגות בקריאה שנייה ושלישית. לפי התיקון, הכנסת תצא מחר לפגרת בחירות, לקראת הבחירות שיתקיימו ב־27 באוקטובר 2026.

"לפיכך, ובהתחשב בכך שהבחירות לכנסת עתידות להתקיים ביום 27.10.2026, אין כל ספק כי אנו מצויים בתוך 'תקופת בחירות'", כתבה בהרב מיארה. לדבריה, הממשלה ממשיכה לכהן עד להקמת ממשלה חדשה, אולם מרחב הפעולה שלה ואופן השימוש בסמכויותיה שונים מאלה של ממשלה רגילה.

היועמ"שית הסבירה כי בהתאם לפסיקת בית המשפט, ממשלה יוצאת הפועלת ערב בחירות מחויבת באיפוק ובריסון בנושאים שאין בהם צורך מיוחד או דחיפות. עם זאת, מידת ההגבלה תלויה בחיוניותה של כל פעולה: ככל שהצורך בקבלת ההחלטה גדול יותר, כך פוחתת מידת האיפוק הנדרשת.

לדבריה, ההגבלות נועדו להתמודד עם החשש להעדפת אינטרסים מפלגתיים על פני האינטרס הציבורי, וכן למנוע קבלת החלטות שייצרו עובדות מוגמרות ויעמידו את הממשלה הבאה בפני מצב בלתי הפיך.

בהרב מיארה הורתה לשרים ולגורמים המוסמכים במשרדי הממשלה לערוך בדיקה מוקדמת מול היועץ המשפטי של המשרד, לפני קבלת החלטות בנושאים שאינם חלק מהניהול השוטף.

בימים הקרובים צפויות להתפרסם הנחיות מפורטות למשרדי הממשלה. ההנחיות יעסקו בין היתר בהחלטות ממשלה, חקיקת משנה, מינויים, תמיכות והתקשרות בהסכמים בינלאומיים.

היועמ"שית הבהירה כי גם החלטות ופעולות מהשבועות האחרונים עשויות להיבחן לאור תקופת הבחירות. זאת, בשל השיח הפוליטי על הקדמת הבחירות ואישור הצעת החוק לפיזור הכנסת בקריאה הראשונה.

בסיום המכתב ביקשה בהרב מיארה ממזכיר הממשלה להפיץ את ההנחיה לשרים. היא דרשה כי חוות הדעת המשפטיות שיוצמדו להצעות החלטה יתייחסו למגבלות החלות על הממשלה ולכללי האיפוק והריסון בתקופת הבחירות.